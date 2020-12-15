ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ученые рассекретили напиток долголетия: стоит копейки

15.12.2020 11:05 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Ученые рассекретили напиток долголетия: стоит копейки
Фото: pixabay.com
Ученые не просто так называют напитком долголетия травяной чай с шалфеем. Если его пить, то можно получить защиту организма от болезни Альцгеймера и рака.

Специалисты говорят о том, что с возрастом проблемы со здоровьем кристаллизуются. Исследования показали, что шалфей полезен для поддержания активной когнитивной функции. Об этом сообщает «Медик Форум».

Соединения шалфея помогают справиться с амилоидными бляшками, скопление которых в головном мозге становится причиной болезни Альцгеймера. Чай с шалфеем также способствует улучшению настроения и памяти.

Кроме того, данный напиток содержит несколько противораковых соединений, включая карнозол, который может уничтожать несколько типов раковых клеток, не затрагивая при этом здоровых.

Эксперты установили, что питье травяных чаев из шалфея и ромашки способствует снижению риска рака щитовидной железы, а также может предотвратить генетические изменения, который ведут к раку толстой кишки.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соединения шалфея помогают справиться с амилоидными бляшками.
 
Новости дня
Новости разные
 
15 декабря - посвятите день спокойствию: что строго нельзя делать, все приметы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика