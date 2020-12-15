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Ученые рассекретили напиток долголетия: стоит копейки
Источник материала: UDF
Фото: pixabay.com
Специалисты говорят о том, что с возрастом проблемы со здоровьем кристаллизуются. Исследования показали, что шалфей полезен для поддержания активной когнитивной функции. Об этом сообщает «Медик Форум».
Соединения шалфея помогают справиться с амилоидными бляшками, скопление которых в головном мозге становится причиной болезни Альцгеймера. Чай с шалфеем также способствует улучшению настроения и памяти.
Кроме того, данный напиток содержит несколько противораковых соединений, включая карнозол, который может уничтожать несколько типов раковых клеток, не затрагивая при этом здоровых.
Эксперты установили, что питье травяных чаев из шалфея и ромашки способствует снижению риска рака щитовидной железы, а также может предотвратить генетические изменения, который ведут к раку толстой кишки.
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Соединения шалфея помогают справиться с амилоидными бляшками.
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