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Коллаж: РБК-Украина

Традиции и приметы этого дня

Приметы этого дня

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 15 декабря - посвятите день спокойствию: что строго нельзя делать, все приметы Если кошка все время спит – быть морозам.

Отмечается, что до начала осады Иерусалима пророк покинул город и поселился в Аравии, где стал помогать местным жнецам. Однажды Аввакум принес еду пророку Даниилу, брошенному в ров со львами.После окончания войны с вавилонянами пророк Аввакум вернулся в свое отечество, где и умер в глубокой старости.Согласно народным обычаям, в этот день принято молится об изгнании из дома всякой нечисти, и даровании крепкого спокойного сна. Женщины делают домашнюю работу, а молодые девицы собираются на посиделки. Единственное отличие от других будней - в этот день не проходят веселья. Он посвящается шитью, рукоделию и вязанию.Также в этот день наиболее эффективными считаются обряды от бессонницы у детей.Если в этот день выпадет много снега, значит, будет хороший урожай травы, предвещающий отличный сенокос.Если на Авакума плохая погода - она продержится до конца января.Если, несмотря на холод, запоет петух – жди оттепели.Если домашняя птица хлопает крыльями и ведет себя шумно – скоро начнется метель.Если кошка все время спит – быть морозам.Если мороз на стекле рисует причудливые узоры – весна обрадует буйством красок и ранним теплом.Именины 15 декабря отмечают: Аввакум, Андрей, Афанасий, Владимир, Елена, Иван, Константин, Маргарита, Мария, Матвей, Николай, Сергей, Степан, Тамара.