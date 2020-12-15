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Евро открыл торги 15 декабря восьмым снижением подряд

15.12.2020 11:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Евро открыл торги 15 декабря восьмым снижением подряд
Иллюстративное фото
Курс российского рубля существенно упал и оказался на минимум за 12 дней.

Белорусский рубль укрепился к корзине валют сразу на 0,32% до минимума за 19 дней.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by на 10:10:

Курс доллара подрос всего на 0,0018 BYN до 2,5303 BYN/USD, прервав серию из девяти снижений подряд, за время которой американец подешевел на 0,0618 BYN.

Напомним, что по итогам вчерашних торгов стоимость доллара упала до минимума за 115 дней (почтии 4 месяца).

Курс евро снизился на 0,0008 BYN до 3,0710 BYN/EUR — минимума за 19 дней. Евровалюта дешевеет уже восьмой раз подряд. За это время стоимость евро обвалилась на 0,0634 BYN.

Курс российского рубля рухнул сразу на 0,0252 BYN до 3,4420 BYN/100 RUB до минимума за 12 дней, а всего неделю назад рубль РФ находился на максимуме за три месяца.

Московская биржа


Российский рубль начал торги утром во вторник ослаблением к доллару и евро. Курс доллара вырос до 73,53 российских рублей. Евро подорожал до 89,34 российских рублей.

Напомним, что вчера в ходе торгов курс доллара падал до минимума за 4,5 месяца, а евро до минимума за три месяца.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль укрепился к корзине валют сразу на 0,32% до минимума за 19 дней.
 
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