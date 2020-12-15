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В интернете появилась аудиозапись совещания МЧС, посвященного охоте на национальную символику
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Сотрудников МЧС мобилизуют на поиск бело-красно-белых флагов и протестных граффити.
Руководителей районных отделов МЧС инструктируют не только где и как нужно искать флаги, но и настойчиво требуют сообщать в милицию, как только видят символику внутри квартиры, домов и балконов. Говорится о том, что рейды по поиску символики должны происходить ежедневно, а отчеты в Минск о количестве выявленной символики и принятых мерах будут высылаться дважды в день.
Больше всех на совещании выступает человек с голосом, похожим на голос начальника Витебского областного управления МЧС Мелешкина Сергея Николаевича. «Несмотря на то, что это первый день моего отдыха, решил вот так его провести», — говорит он.
«Ряд граждан позволяет себе нарушать законодательство, развешивая на многоквартирных домах, на окнах разную важную для них символику, тем самым снижая противопожарный режим, сложившийся на данных зданиях…», — говорит он.
«Сегодня это основополагающая задача — - три раза повторяет он. - Это начало начал».
Участники совещания тут же сами себе возражают.
Через минуту они уже забывают про «снижая противопожарный режим», а говорят про «спокойствие» и «надписи».
«Проводим рейды по всем населенным пунктам региона с целью выявления негосударственной символики — - продолжает человек, которого представили как «Андрей Владимирович». — При обнаружении принимаем меры по ее снятию с использованием всех имеющихся сил и средств. Это может быть висеть не только полотно, но может быть написано, нарисовано краской, поэтому используем лакокрасочные материалы для закрашивания этих всех негосударственных символов».
Начальники МЧС настойчиво, три раза, приказывают информировать милицию о каждой попытке людей помешать уничтожению национальной символики.
Участникам совещания несколько раз подчеркивают, что это «первоочередная задача» для МЧС. Человек с голосом, похожим на Мелешкина, отмечает, что «самая худшая» ситуация с «этим» в Новополоцке, Витебске, Орше и Лепеле.
«Ходят, кричат под окнами, поют песни… почему я не могу спокойно спать? — так обосновывал потребность в «жесткой» борьбе с национальной символикой он. — Почему я не могу выйти и, милиция не справляется, сам разобраться с ними? А уж у меня такое желание есть».
«Есть задача, это основная задача, войти во взаимодействие, тесное взаимодействие с руководителями отделов внутренних дел, мы вам об этом говорили еще в субботу», — говорят в аудиозаписи.
Отдельно он раздраженно останавливается на тех бойцах и офицерах, которые «ведут разговоры» критического характера и недвусмысленно намекает, что их будут увольнять.
Судя по тому, что аудиозапись появилась в интернете, не все в МЧС молча соглашаются с принуждением участвовать в политическом преследовании граждан.
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Сотрудников МЧС мобилизуют на поиск бело-красно-белых флагов и протестных граффити.
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