Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

«Ряд граждан позволяет себе нарушать законодательство, развешивая на многоквартирных домах, на окнах разную важную для них символику, тем самым снижая противопожарный режим, сложившийся на данных зданиях…», — говорит он.

«Сегодня это основополагающая задача — - три раза повторяет он. - Это начало начал».

«Проводим рейды по всем населенным пунктам региона с целью выявления негосударственной символики — - продолжает человек, которого представили как «Андрей Владимирович». — При обнаружении принимаем меры по ее снятию с использованием всех имеющихся сил и средств. Это может быть висеть не только полотно, но может быть написано, нарисовано краской, поэтому используем лакокрасочные материалы для закрашивания этих всех негосударственных символов».

«Ходят, кричат под окнами, поют песни… почему я не могу спокойно спать? — так обосновывал потребность в «жесткой» борьбе с национальной символикой он. — Почему я не могу выйти и, милиция не справляется, сам разобраться с ними? А уж у меня такое желание есть».

«Есть задача, это основная задача, войти во взаимодействие, тесное взаимодействие с руководителями отделов внутренних дел, мы вам об этом говорили еще в субботу», — говорят в аудиозаписи.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В интернете появилась аудиозапись совещания МЧС, посвященного охоте на национальную символику Сотрудников МЧС мобилизуют на поиск бело-красно-белых флагов и протестных граффити.