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«Когда по городу пойдут колонны БелАЗов, ОМОН разбежится с такой скоростью, которой спортсмены позавидуют!»
Источник материала: Хартия'97
«Когда по городу пойдут колонны БелАЗов, ОМОН разбежится с такой скоростью, которой спортсмены позавидуют!»
Есть два варианта, которые могут подтолкнуть Лукашенко к уходу.
Некоторое время назад
– Правоохранительная система опустила меня до уровня самого презренного ничтожества, – с юмором говорит Александр Леонидович. – Суд пожевал-пожевал, иронично понаблюдал за моими как бы юридическими выкрутасами и выплюнул с отвращением.
– Обжаловать решение не стали?
– Я думал, что будет только хуже от всего этого. Тут логика незатейливая.
– Знаю, что к вам приходили с обыском…
– Забрали кое-что, из-за этого и пришлось заплатить штраф, чтобы вернули имущество. Хотя это и непропорционально было.
– Если не путаю, к вам вначале пришли с обыском, а уже после этого было решение суда.
– Да. Видимо, пришли, чтобы взять себе что-то в качестве гарантии исполнения будущего наказания, я так понимаю.
– А какое основание было тогда для обыска?
– Это не обыск даже был, это типа арест имущества в качестве обеспечения будущего наказания.
– Все равно не могу понять: как могли арестовать имущество, если еще не было решения суда? А вдруг бы суд решил отправить вас на сутки?
– Вы мне лучше скажите: как можно сажать врачей и журналистов за разглашение врачебной тайны, если это преступление может быть преследуемо только по требованию потерпевшего? Бондаренко что ли с того света потребовал?
Или как может быть председателем Национального олимпийского комитета человек, считающий себя президентом, если ему Конституция запрещает занимать другие должности?
Или как можно не пускать белорусских граждан в страну, если по той же Конституции они должны беспрепятственно возвращаться?
– У вас есть какое-то объяснение этому запрету на выезд? Например, рядом с Лукашенко есть тот же Владимир Макей, которого многие считали умным политиком. Мне понравилось, как жена Дмитрия Дашкевича Анастасия по поводу запрета на выезд из страны подметила: «Ну кто же кипящую кастрюльку крышечкой-то плотненько закрывает?»
– Я не разделяю мнения по поводу Макея. У нас вообще как-то не глядя «назначают» людей либералами, умными. Хотя и обратный эффект тоже есть. Например, о Наталье Кочановой кое-кто отзывается не самым лучшим образом, хотя, с моей точки зрения, почти все успешные работники ЖЭСов обладают качеством косить под полную дурочку, чтобы отмазаться от любых претензий. А у Качановой огромный опыт работы в этой структуре, поэтому не думаю, что она относится к тем, чей ум измеряется пятью или шестью ломтями, как шутят мои знакомые чиновники.
– А почему ломтями?
– После того как Зенон Ломать побывал председателем Комитета Госконтроля, чиновники решили, что глупость надо измерять ломтями.
– Значит, вы считаете, что Владимира Макея записали в демократы большим авансом?
– Нужно же было кого-то записать… Я помню, как сам считал экс-главу администрации Урала Латыпова умным, а потом, когда он вдруг внезапно стал откровенничать, понял, что весь эффект ума производило умелое молчание. Хотя среди чиновников, с моей точки зрения, есть достаточно умные люди. Но если вы заметили, они сейчас совершенно уныло молчат. Я недавно пообщался кое с кем из старых знакомых и понял, что молчат они не из-за страха. Помните картинку, которую показывали раньше в передаче «В мире животных»?
Когда какой-нибудь хищник выедает все самое вкусное из барана или буйвола, а вокруг куча всяких гиен и шакалов, которые ждут своей очереди.
Так и здесь. Думаю, самые умные сегодня просто ждут, пока этот баран окончательно ляжет, и тогда им достанется вся добыча, потому что они себя совершенно ничем не запятнали. И это сейчас, по-моему, основное чувство у чиновничества.
– А какое вы видите будущее для Лукашенко? Он сам как-то недавно говорил: не представляю себе другой жизни, утром проснулся и ты не президент, что делать?
– В том же 1994 году, читая первый пункт полномочий президента в первоначальной Конституции о том, что он принимает меры по обеспечению безопасности, территориальной целостности и так далее, говорил: о, какие царские полномочия, что хочешь, то и делай! Другому президенту я такой возможности не оставлю, Конституцию надо менять.
Сейчас Лукашенко тоже рассуждает примерно так: новая система управления, коллегиальная, будет, когда меня не станет. А после нас – хоть потоп.
И Лукашенко все чаще говорит: нынешняя Конституция устарела, мол, вот примем новую, будем с ней считаться. И поэтому, видимо, принимаются решения, которые напрямую идут вразрез с Конституцией.
– Некоторые отводят нынешней власти два-четыре месяца максимум. Вы согласны с таким мнением?
– Я тоже думаю, что экономический апокалипсис как раз решит Лукашенко единственного средства, с помощью которого он держится в своем кресле. И если сейчас грянет серьезный экономический кризис, он сам совершенно добровольно уйдет. Чуйка у него феноменальная! Благодаря звериной интуиции он и раньше выживал.
Есть два варианта, которые могут подтолкнуть Лукашенко к уходу. Экономический кризис, который буквально на глазах разрастается. Наша экономика росла и крепла, когда был реальный подсос, и он иногда измерялся десятками миллиардов долларов в год (это и скидки на сырье, и помощь, в том числе западная). А в ближайшее время помощи ждать неоткуда. И в последние годы нам скидки давали уже не на халяву, а в значительной степени стали переводить страну на кредитование.
Как скоро грянет этот экономический Армагеддон? Я согласен с тем, что до февраля вся эта система может и не продержаться. Тем более сейчас в России начнется этот праздничный загул многодневный, наши заводы встанут, и тогда на улицы выйдут уже не только идейные люди, но и материалисты, шкурники. Всё сметут! Когда по городу пойдут колонны БелАЗов, ОМОН разбежится с такой скоростью, которой спортсмены позавидуют!
Кстати, я никогда не думал, что у нас в стране такое количество невероятных людей, которые готовы ради идеи многим жертвовать.
Но это не близкий вариант. На сегодняшний день российская олигархия столкнулась с удивительной проблемой: ничего не отдают им из того, что они хотели. И с россиянами могут пойти на сделку в обмен на сдачу страны в самое ближайшее время…
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«Когда по городу пойдут колонны БелАЗов, ОМОН разбежится с такой скоростью, которой спортсмены позавидуют!»
Есть два варианта, которые могут подтолкнуть Лукашенко к уходу.
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