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Студенты Беларуси, объединяйтесь!

15.12.2020 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Студенты Беларуси, объединяйтесь!

  • 15.12.2020, 10:53
Студенты Беларуси, объединяйтесь!

Сегодня важно стоять плечом к плечу.

Студенты Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) записали сильное видео с обращением к коллегам, сообщает телеграм-канал «Баста!»:

— Сегодня как никогда важно держаться вместе и стоять плечом к плечу. Наше время - это то время, когда очень легко строятся личные связи, а боязнь перемен откладывается на потом. Мы способны разрушать стены, вдохновлять других и вдохновляться друг другом. И это время не спроста выбрало нас. Нас окружают прекрасные люди: знакомьтесь, налаживайте связи, сплачивайтесь.

Мы солидарны с нашими мужественными и стойкими друзьями из Политеха, которые несмотря на невероятных масштабов репрессии стиснув зубы продолжают борьбу.

Наша мощь в единстве! Держитесь, друзья!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
 
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