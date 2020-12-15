Источник материала: Хартия'97

Студенты Беларуси, объединяйтесь! 15.12.2020, 10:53

Сегодня важно стоять плечом к плечу.

Студенты Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) записали сильное видео с обращением к коллегам, сообщает телеграм-канал «Баста!» :

— Сегодня как никогда важно держаться вместе и стоять плечом к плечу. Наше время - это то время, когда очень легко строятся личные связи, а боязнь перемен откладывается на потом. Мы способны разрушать стены, вдохновлять других и вдохновляться друг другом. И это время не спроста выбрало нас. Нас окружают прекрасные люди: знакомьтесь, налаживайте связи, сплачивайтесь.

Мы солидарны с нашими мужественными и стойкими друзьями из Политеха, которые несмотря на невероятных масштабов репрессии стиснув зубы продолжают борьбу.

Наша мощь в единстве! Держитесь, друзья!

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