|
Студенты Беларуси, объединяйтесь!
Источник материала: Хартия'97
Студенты Беларуси, объединяйтесь!
Сегодня важно стоять плечом к плечу.
Студенты Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) записали сильное видео с обращением к коллегам, сообщает телеграм-канал
— Сегодня как никогда важно держаться вместе и стоять плечом к плечу. Наше время - это то время, когда очень легко строятся личные связи, а боязнь перемен откладывается на потом. Мы способны разрушать стены, вдохновлять других и вдохновляться друг другом. И это время не спроста выбрало нас. Нас окружают прекрасные люди: знакомьтесь, налаживайте связи, сплачивайтесь.
Мы солидарны с нашими мужественными и стойкими друзьями из Политеха, которые несмотря на невероятных масштабов репрессии стиснув зубы продолжают борьбу.
Наша мощь в единстве! Держитесь, друзья!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня важно стоять плечом к плечу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)