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Руки прочь от наших елок!
Источник материала: Хартия'97
Руки прочь от наших елок!
Минчане провели «елочный парад» в поддержку Лебяжьего.
Вчера утром Минск горевал вместе с Лебяжьим: инициативные жители района установили в своем дворе новогоднюю елку и любовались ею все выходные, но коммунальщики не оценили труд по украшательству города и увезли лесную красавицу в неизвестном направлении. Мол, не положено без разрешения исполкома радоваться. Новоселы попереживали из-за неудачи и решили, что праздник у них все-таки никто не отнимет.
Тем же вечером люди вышли в свой двор на традиционную дискотеку-чаепитие и вместо одной елки совместно создали сразу несколько. «У нас украли новогоднюю елочку! Но мы подготовили еще много самых разных и прекрасных елочек!» — написала
Похоже, после войны с флагами в Минске может начаться война с «несанкционированными» елками. Так скажем, каждому сезону свое противостояние.
Поддержать жителей Лебяжьего вчера вышли минчане, живущие в районе Тучинского сквера. Они нарядили елочку, растущую в одном из дворов, «говорящими» шарами — «Елки радуют детей», «Свободу елкам Беларуси» и так далее.: инициативные жители района установили в своем дворе новогоднюю елку и любовались ею все выходные, но коммунальщики не оценили труд по украшательству города и увезли лесную красавицу в неизвестном направлении. Мол, не положено без разрешения исполкома радоваться. Новоселы попереживали из-за неудачи и решили, что праздник у них все-таки никто не отнимет.
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Минчане провели «елочный парад» в поддержку Лебяжьего.
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