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Навальный объяснил, как вычислили участников его отравления

15.12.2020 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Навальный объяснил, как вычислили участников его отравления

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  • 15.12.2020, 10:18
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Навальный объяснил, как вычислили участников его отравления
Алексей Навальный

Политик озвучил детали расследования, разоблачившего агентов ФСБ.

Политик Алексей Навальный в видео на своем YouTube-канале рассказал детали расследования The Insider, Bellingcat и CNN. По его словам, данные перелетов сотрудников ФСБ, предположительно участвовавших в отравлении, купили на черном рынке, а их телефоны проверяли через приложение GetContact.

Авторы расследования установили, что трое предполагаемых сотрудников ФСБ — Владимир Паняев, Алексей Фролов и Иван Спиридонов — повторили за Навальным маршрут по Сибири в августе.

Для этого они купили на черном рынке данные о пассажирах рейсов из Москвы в Новосибирск и из Томска в Москву. Согласно опубликованному в видео скриншоту, узнать «попутчиков» можно за 15 тысяч рублей.

Телефон Поняева проверили с помощью приложения GetContact, которое позволяет узнать, под каким именем номер записан у других людей — там было указано «ФСБ Владимир Александрович Паняев». Затем его имя, как рассказал Навальный, «пробили по старым базам, доступным в интернете», из которых стало известно, что он прописан в здании ФСБ на Лубянке, 1, а ранее был зарегистрирован в одном доме с Навальным.

Авторы расследования также установили, что Поняев летал в Калининград в те же даты, когда там был Навальный с женой.


Остальных предполагаемых участников отравления вычислили с помощью биллинга телефонов директора петербургского института экспериментальной военной медицины при Минобороы Сергея Чепура и директора научного центра «Сигнал» Артура Жирова. В эти структуры перешли на работу ученые, которые раньше работали в Шиханах Саратовской области. Именно там в советское время производили «Новичок», а «Сигнал» фигурирует в расследованиях СМИ об отравлении Скрипалей в Великобритании.

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