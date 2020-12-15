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Минздрав РБ: За сутки более 1400 человек обратились за помощью из-за гололеда

15.12.2020 11:21 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

За минувшие сутки с 14 на 15 декабря более 1400 человек обратились в медучреждения с гололедными и холодовыми травмами за сутки, сообщил Минздрав РБ.

При этом, холодовые травмы получили всего 4 человека, остальные пострадали от гололеда, в том числе 121 человека пришлось госпитализировать.

В Минске число пострадавших составило 86 человек, в Брестской области - 163 человека, Витебской – 338 человек, Гомельская - 222 человека, Гродненской - 92 человека, Могилевской - 265 человек, Минской - 237 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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За минувшие сутки с 14 на 15 декабря более 1400 человек обратились в медучреждения с гололедными и холодовыми травмами за сутки, сообщил Минздрав РБ.
 
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