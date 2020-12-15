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Дело об оскорблении Лукашенко в Гродно будут рассматривать на закрытом заседании суда

15.12.2020 11:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жителя Гродно Юрия Панасюка будут судить за оскорбление президента на закрытом судебном заседании. Рассмотрение дела пройдет 23 декабря в суде Ленинского района Гродно, рассказал Юрий изданию Hrodna.life.

Юрий Панасюк летом 2020 года сделал ВКонтакте репост фото с изображением Александра Лукашенко и надписями, содержащими, по версии СК, оскорбление.

В сентябре возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 368 УК (публичное оскорбление президента Республики Беларусь). Юрию грозит до двух лет лишения свободы.

Известно, что Юрию продлили инвалидность третьей группы на год. Его признали ограниченно вменяемым.
 
Теги: Гродно
 
 
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Жителя Гродно Юрия Панасюка будут судить за оскорбление президента на закрытом судебном заседании. Рассмотрение дела пройдет 23 декабря в суде Ленинского района...
 
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