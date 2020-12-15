Глава Госпогранслужбы Украины: мы не фиксируем сейчас угроз со стороны Беларуси









"Интерфакс-Украина". "Что касается угрозы со стороны Беларуси для Украины, мы также ее не видим. Мы понимаем все риски. У нас активно работают оперативные и специальные подразделения. Наша главная цель - обеспечить национальную безопасность Украины и наших граждан от всех возможных угроз", - сказал Дейнеко в эксклюзивном интервью информационному агентству





По его словам, Украина также не представляет угрозы для Беларуси.





"Периодически звучат неоднозначные заявления высшего руководства Беларуси, которое комментирует, что происходит контрабанда оружия. По каждому случаю мы проводили свое внутреннее расследование, опровергали эту информацию. У нас наоборот наблюдается уменьшение обнаружения оружия, и все, что оказывалось, это было или травматическое оружие, или шокеры и холодное оружие. Поэтому Украина не представляет угрозы для Беларуси", - подчеркнул Дейнеко.





Глава Госпогранслужбы указал, что на пассажиротранспортный поток с Беларусью в этом году больше повлияла пандемия Covid-19. "Пассажиропоток упал в три раза, транспортный поток - тоже в три раза. Никаких провокаций на государственной границе нами не зафиксировано, если не принимать во внимание ситуацию с паломниками-хасидами, которые пытались пересечь государственную границу со стороны той же Беларуси", - рассказал он.





Дейнеко отметил, что всего 20 граждан Беларуси обратились в пунктах пропуска за получением дополнительной помощи на территории Украины.





"7 - за получением статуса беженца и 13 - с просьбой о признании лицами, нуждающимися в дополнительной защите. Я не считаю, что это критическая цифра, которая бы представляла угрозу. Не было никаких препятствий в пересечении границы, наоборот была позиция Офиса президента относительно максимального содействия гражданам Беларуси, которые действительно могут подвергаться преследованиям, и которым нужна защита. Поэтому мы достаточно лояльно, но все-таки с определенными проверками к этой задаче отнеслись", - пояснил глава Госпогранслужбы.