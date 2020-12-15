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В Гродно лоб в лоб столкнулись два автобуса

15.12.2020 11:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Авария с участием двух городских автобусов и микроавтобуса произошла утром во вторник, 15 декабря, рядом с площадью Ленина в Гродно. Автобус №15 стоял и собирался повернуть налево, когда в него, выехав на полосу встречного движения, врезался автобус №17.

В Гродно лоб в лоб столкнулись два автобуса

С другой стороны в ДТП попал еще и микроавтобус. Водитель поворачивал направо и оказался зажат между автобусом и тротуаром.

В Гродно лоб в лоб столкнулись два автобуса

«Что стало причиной аварии, пока непонятно, — пишет «Вечерний Гродно». — Возможно, автобус №17 пытался объехать или избежать столкновения с микроавтобусом, поэтому немного выехал на встречную полосу. Другие говорят, что бус уже стоял на проезжей части. На месте происшествия работает ГАИ».

В Гродно лоб в лоб столкнулись два автобуса

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Теги: Гродно
 
 
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Авария с участием двух городских автобусов и микроавтобуса произошла утром во вторник, 15 декабря, рядом с площадью Ленина в Гродно. Автобус №15 стоял и собирался...
 
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