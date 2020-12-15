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В Гродно лоб в лоб столкнулись два автобуса
Источник материала: Onliner
Авария с участием двух городских автобусов и микроавтобуса произошла утром во вторник, 15 декабря, рядом с площадью Ленина в Гродно. Автобус №15 стоял и собирался повернуть налево, когда в него, выехав на полосу встречного движения, врезался автобус №17.
С другой стороны в ДТП попал еще и микроавтобус. Водитель поворачивал направо и оказался зажат между автобусом и тротуаром.
«Что стало причиной аварии, пока непонятно, — пишет «Вечерний Гродно». — Возможно, автобус №17 пытался объехать или избежать столкновения с микроавтобусом, поэтому немного выехал на встречную полосу. Другие говорят, что бус уже стоял на проезжей части. На месте происшествия работает ГАИ».
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Авария с участием двух городских автобусов и микроавтобуса произошла утром во вторник, 15 декабря, рядом с площадью Ленина в Гродно. Автобус №15 стоял и собирался...
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