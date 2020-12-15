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За минувшие сутки в Беларуси из-за гололеда пострадало более 1.400 человек
Источник материала: Навiны
За минувшие сутки за медицинской помощью по поводу гололедных и холодовых травм обратились 1.403 человека, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Из них 121 человек госпитализирован, амбулаторную помощь получили 1.282 обратившихся.
Больше всего людей пострадало в Витебской области — 338, в том числе один получил холодовую травму.
В Брестской области за помощью обратилось 163 человека, из них двое пострадали от холода.
В Гомельской области зарегистрирован 221 пострадавший от гололеда и один — от холода.
Также гололедные травмы получили 92 жителя Гродненской области и 265 жителей Могилевской области.
В Минской области за сутки было 237 обращений, одно из которых в связи с холодовой травмой.
В Минске от гололеда пострадали 86 человек.
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За минувшие сутки за медицинской помощью по поводу гололедных и холодовых травм обратились 1.403 человека, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Из...
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