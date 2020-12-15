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Фото дня. 87-летнюю белоруску, пережившую Холокост, судят за бчб-флаг на балконе
15.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Елизавета Бурсова пришла на процесс в суд Октябрьского района Минска.
Фото из аккаунта в Фейсбуке
Ранее в интервью Радыё Свабода Елизавета Бурсова
— О чем эти судьи думают? — рассуждала Елизавета Бурсова. — Он же (Лукашенко – прим. «С) не вечный, в конце концов. Раньше или позже его не станет. И их привлекут к ответственности. Какие у них будут глаза?
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Елизавета Бурсова пришла на процесс в суд Октябрьского района Минска.
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