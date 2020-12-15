Фото дня. 87-летнюю белоруску, пережившую Холокост, судят за бчб-флаг на балконе

Источник материала: Салiдарнасць

Елизавета Бурсова пришла на процесс в суд Октябрьского района Минска.





Фото из аккаунта в Фейсбуке Ales Piletski

Ранее в интервью Радыё Свабода Елизавета Бурсова сказала , что не боится суда. По ее мнению, вряд ли такую старую, как она, посадят. От адвоката женщина отказалась, она защищает себя сама.

— О чем эти судьи думают? — рассуждала Елизавета Бурсова. — Он же (Лукашенко – прим. «С) не вечный, в конце концов. Раньше или позже его не станет. И их привлекут к ответственности. Какие у них будут глаза?