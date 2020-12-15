Отомстим врагам себе на зло? Белорусская нефтяная компания приостанавливает экспорт через Клайпеду

Отгрузка нефтепродуктов, проданных в рамках заключенных ранее сделок, в Клайпеде будет продолжаться, сообщила Klaipedos nafta через Вильнюсскую биржу Nasdaq.





Ожидается, что БНК проинформирует литовскую сторону, когда экспорт будет возобновлен в полном объеме. Однако если неопределенность затянется, это может повлиять на результаты 2021 года, отмечает Klaipedos nafta.





"Компания прикладывает все усилия, чтобы оперативно выяснить конкретную потребность услуг для клиента на 2021 год и надлежащим образом подготовиться к любому сценарию деятельности", - добавляет литовская компания.





БНК ситуацию не комментирует.





Klaipedos nafta сотрудничает с партнерами в Беларуси более десяти лет.





Напомним, ранее Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Беларусь перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты).





Основной объем транспортируемых морским путем белорусских грузов переваливается в Клайпедском порту Литвы.









Концерн "Белнефтехим" отмечал, что ведет активные переговоры с российскими компаниями о возможности и условиях перенаправления перевалки белорусских нефтепродуктов из прибалтийских портов в порты РФ в объеме до 6 млн тонн в год (практически весь объем экспорта белорусских нефтепродуктов морским путем).





По данным российской стороны, в северо-западном кластере РФ есть свободные мощности - порт Приморск, Санкт-Петербург, Усть-Луга. Однако перевалка черех эти порты обойдется "Белнефтехиму" гораздо дороже.





Кстати, Klaipedos nafta в октябре 2019 года сообщила, что продлила сотрудничество с дочерним предприятием БНК - BNK (UK) Limited. Таким образом, действовавший с 2016 года договор продлен до конца 2021 года. А значит в случае нарушения договора, БНК придется за это заплатить.