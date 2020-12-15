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89-летняя участница Марша мудрости о задержании: В туалет водили под конвоем
Источник материала: Партизан
Пенсионерки рассказывают, что силовики окружили их со всех сторон, вырваться было невозможно.
По информации правозащитного центра «Весна» 106 человек были задержаны на марше пенсионеров в понедельник, 14 декабря. Сообщалось, что потом многих отпустили, но несколько человек все же остались в ЦИП на Окрестина и в РУВД.
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Пенсионерки рассказывают, что силовики окружили их со всех сторон, вырваться было невозможно.
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