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89-летняя участница Марша мудрости о задержании: В туалет водили под конвоем

15.12.2020 11:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пенсионерки рассказывают, что силовики окружили их со всех сторон, вырваться было невозможно.



По информации правозащитного центра «Весна» 106 человек были задержаны на марше пенсионеров в понедельник, 14 декабря. Сообщалось, что потом многих отпустили, но несколько человек все же остались в ЦИП на Окрестина и в РУВД.
 
 
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Пенсионерки рассказывают, что силовики окружили их со всех сторон, вырваться было невозможно.
 
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