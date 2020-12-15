В Швеции в очередной раз открылся ледяной отель, который растает весной

Источник материала: Onliner

С 1989-го каждую зиму в шведской деревне Юккасъярви открывает свои двери необычная гостиница, чьи номера полностью выполнены изо льда. Не стал исключением и этот, весьма своеобразный год, уже 31-й в истории объекта. Над дизайном, как обычно, работали известные шведские и не только художники, работа которых исчезнет уже в апреле.

Традиционно материал для Icehotel готовится еще предыдущей весной, когда из местной реки Торн вырезаются около 2,5 тыс. тонн льда. В октябре они предоставляются в распоряжение дизайнерам, ежегодно создающим уникальные интерьеры. В этот раз речь идет о 12 арт-номерах во временном отеле, который будет работать с 11 декабря до 11 апреля 2021 года, а также шести новых сьютах в постоянной гостинице Icehotel 365, работающей на соседней площадке круглогодично.





























В данном случае над проектом работали преимущественно скандинавские художники. В условиях полузакрытых в течение уже почти года границ собрать привычную для Icehotel интернациональную команду оказалось проблематично. Большинство новых номеров оказались тематические. Например, гости смогут остановиться в комнате, наполненной игрушками, или в интерьерах, вдохновленных легендой о Рапунцель. Ну а, возможно, самым интересным предложением станет ледяная «Сауна» — по словам создателей, «самая холодная сауна в мире».















