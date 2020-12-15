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«Вы прикалуетесь?» Белоруска буквально поняла просьбу мошенницы «скинуть карту»

15.12.2020 12:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Мошенники продолжают атаковать белорусов. Можно выделить два расхожих нынче способа: одни звонят под видом банковских работников, а другие пишут продавцам товаров и выманивают данные карт. Белоруска, нарвавшись на такой развод, не растерялась и вдоволь поиздевалась над мошенницей. Правда, та до последнего не сдавалась и долго не понимала, что ее быстро раскусили.

Девушка, приславшая нам скриншоты переписки, вроде как выполняла просьбы собеседницы. Но все время было что-то не так. Что именно — смотрите в переписке:

В очередной раз напомним: никогда и никому не отправляйте фотографию или данные своих банковских карт, а также одноразовые коды из SMS для подтверждения транзакции. Эту информацию не запрашивают даже сотрудники банков.

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Мошенники продолжают атаковать белорусов. Можно выделить два расхожих нынче способа: одни звонят под видом банковских работников, а другие пишут продавцам...
 
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