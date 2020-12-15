«Вы прикалуетесь?» Белоруска буквально поняла просьбу мошенницы «скинуть карту»

Источник материала: Onliner

Мошенники продолжают атаковать белорусов. Можно выделить два расхожих нынче способа: одни звонят под видом банковских работников, а другие пишут продавцам товаров и выманивают данные карт. Белоруска, нарвавшись на такой развод, не растерялась и вдоволь поиздевалась над мошенницей. Правда, та до последнего не сдавалась и долго не понимала, что ее быстро раскусили.

Девушка, приславшая нам скриншоты переписки, вроде как выполняла просьбы собеседницы. Но все время было что-то не так. Что именно — смотрите в переписке:

В очередной раз напомним: никогда и никому не отправляйте фотографию или данные своих банковских карт, а также одноразовые коды из SMS для подтверждения транзакции. Эту информацию не запрашивают даже сотрудники банков.