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«Вы прикалуетесь?» Белоруска буквально поняла просьбу мошенницы «скинуть карту»
Источник материала: Onliner
Мошенники продолжают атаковать белорусов. Можно выделить два расхожих нынче способа: одни звонят под видом банковских работников, а другие пишут продавцам товаров и выманивают данные карт. Белоруска, нарвавшись на такой развод, не растерялась и вдоволь поиздевалась над мошенницей. Правда, та до последнего не сдавалась и долго не понимала, что ее быстро раскусили.
Девушка, приславшая нам скриншоты переписки, вроде как выполняла просьбы собеседницы. Но все время было что-то не так. Что именно — смотрите в переписке:
В очередной раз напомним: никогда и никому не отправляйте фотографию или данные своих банковских карт, а также одноразовые коды из SMS для подтверждения транзакции. Эту информацию не запрашивают даже сотрудники банков.
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Мошенники продолжают атаковать белорусов. Можно выделить два расхожих нынче способа: одни звонят под видом банковских работников, а другие пишут продавцам...
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