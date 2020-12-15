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Шаг в будущее: в Беларуси российский экзоскелет помогает ходить детям с ДЦП

15.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Шаг в будущее. Белорусские медики стали использовать экзоскелет для реабилитации детей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Разработка позволяет маленьким пациентам держаться на ногах, ходить, подниматься по лестнице, рассказывает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Это только с виду кажется, что идти в сложной амуниции задача не из простых. Но все с точностью до наоборот. Роботизированное устройство, или, как его еще называют, «экзоскелет», буквально ставит пациентов на ноги, помогает им делать первые шаги.

«Первый раз я не знала, что это такое. Мне все показали, рассказали. Когда я встала, было необычно, ты же не сам встаешь, аппарат все делает», – указала пациентка Могилевского областного центра реабилитации детей-инвалидов Карина Артюховская.

У Карины нарушения опорно-двигательного аппарата. Ходить ровно – ее мечта. Экзоскелет может помочь, но не сразу. Нужны длительные тренировки. Хотя, как отмечают специалисты, главная задача робота даже не научить ходить, а закрепить походку человека. Постоянные упражнения заставляют мозг запоминать движения. Так шаг становится увереннее.

Управляют экзоскелетом либо ассистенты с планшета, либо сам пилот с помощью костыля-компьютера. Устройство подключаются по bluetooth-системе. Можно выбирать высоту и длину шага, ногу, которую нужно тренировать в зависимости от проблем ребенка. Все данные сохраняют в облаке. Так врачи следят за качеством тренировок и оценивают успехи в реабилитации.

«Объем движений конечности увеличивается, увеличивается сила. Формируется правильная походка у ребенка, нервная система воспринимает движение этого аппарата более эффективно нежели ЛФК», – пояснила врач-реабилитолог Ольга Богомолова.

Экзоскелет – разработка российских специалистов. Пока такой аппарат единственный в Беларуси. Курс восстановления с его помощью прошли десятки пациентов. Умное оборудование в Могилевском центре реабилитации очень ждали.

«Мы рассчитаны на 52 ребенка. Наш профиль психоневрологический, основной диагноз – ДЦП. Мы берем детей из всей Могилевской области», – рассказала заведующая Могилевским областным центром реабилитации детей-инвалидов Светлана Суворова.

На днях у могилевских реабилитологов появилось еще одно изобретение. Умная рука. Такое устройство помогает даже самым маленьким пациентам делать большой прогресс в восстановлении движений рук.

«Этот ребенок занимается первый раз, и через пять минут он уже как будто на этом устройстве всю жизнь занимался. Все проходит в игровой форме», – рассказал представитель компании-разработчика Сергей Зуев.

В увлекательной игре шестилетний Богдан провел первое занятие и даже не понял, что все это время восстанавливал руку. Реабилитация с помощью техники дает больше шансов детям на полноценную жизнь. Один нюанс – высокая цена оборудования. Но не исключено, что таких аппаратов в стране станет больше, если их включат в программу реабилитации для людей с ограничениями по здоровью. Потребность в восстановительной технике, говорят врачи, большая.

Также могилевские реабилитологи используют необычный тренажер для детей с ДЦП электрический пони. Он точно копирует движения животного во время верховой езды. Это отличная альтернатива иппотерапии.



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Разработка позволяет маленьким пациентам держаться на ногах, ходить, подниматься по лестнице.
 
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