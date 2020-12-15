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Лобовая авария под Минском: один человек погиб, три в больнице

15.12.2020 12:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще три получили травмы в лобовой аварии, которая произошла утром 15 декабря под Минском. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительной информации, в 07.25 на трассе Крупица — Дудичи — Теребель водитель ВАЗ-2109 выехал на полосу встречного движения и врезался в Toyota RAV4, которым управляла 32-летняя женщина.

В результате ДТП водитель «девятки» от полученных травм умер на месте происшествия. Два его пассажира с различными телесными повреждениями доставлены в больницу. Также в аварии пострадала водитель Toyota. Ехавший с ней в автокресле пятилетний сын травм не получил.

 
 
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Авария произошла утром 15 декабря на на трассе Крупица - Дудичи - Теребель.
 
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