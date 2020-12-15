Лобовая авария под Минском: один человек погиб, три в больнице

Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще три получили травмы в лобовой аварии, которая произошла утром 15 декабря под Минском. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительной информации, в 07.25 на трассе Крупица — Дудичи — Теребель водитель ВАЗ-2109 выехал на полосу встречного движения и врезался в Toyota RAV4, которым управляла 32-летняя женщина.

В результате ДТП водитель «девятки» от полученных травм умер на месте происшествия. Два его пассажира с различными телесными повреждениями доставлены в больницу. Также в аварии пострадала водитель Toyota. Ехавший с ней в автокресле пятилетний сын травм не получил.