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Муж Хижинковой попросил белорусов не встречать Ольгу при ее выходе из-под ареста

15.12.2020 12:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Муж Ольги Хижинковой Иван Морозов поблагодарил неравнодушных белорусов за поддержку и попросил их не встречать Ольгу, когда ту отпустят из-под ареста.

«Друзья, мы, близкие Оли, бесконечно благодарны за ту поддержку, которую вы оказываете всем нам уже второй месяц. Это счастье — знать, что вокруг столько хороших, честных и добрых людей, готовых подставить плечо в трудную минуту.

К сожалению, мы все еще не знаем точной даты выхода Оли. Но хотели бы заранее обратиться с просьбой ко всем, кто неравнодушен к ее ситуации. Мы очень хотим, чтобы встреча Оли не была массовым мероприятием. Там будут только самые близкие.

Это важно как для вашей безопасности (никто не знает, как сотрудники Окрестина отнесутся к скоплению людей у входа), так и для морального комфорта Ольги, которая находится в тюрьме уже больше месяца.

Отдельная просьба к журналистам. Мы очень уважаем ваш труд. Пожалуйста, не просите комментарии и интервью. Ольга добрый и открытый для общения человек. Дайте ей возможность прийти в себя и восстановиться. Мы очень надеемся на ваше понимание.

Зная Олю, можно с уверенностью сказать, что впоследствии она сама захочет встретиться со всеми, кто так ее поддерживал. А еще — все ваши письма, подарки и другие знаки внимания — обязательно дойдут до адресата.

Спасибо вам большое, прекрасные люди!» — написал Иван в своем Instagram, сообщает «Наша Ніва».

Мисс Беларусь — 2008, бывшая пресс-секретарь брестского «Динамо», известная благотворительностью Ольга Хижинкова была задержана 8 ноября в центре Минска во время одного из маршей протеста. Она была осуждена на 12 суток за участие в несанкционированной акции, затем ей присудили еще два раза по 15 суток за участие в предыдущих акциях.

 
Теги: Минск
 
 
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Муж Ольги Хижинковой Иван Морозов поблагодарил неравнодушных белорусов за поддержку и попросил их не встречать Ольгу, когда ту отпустят из-под ареста.
 
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