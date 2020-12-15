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КГК утвердил план проверок в первом полугодии 2021 года
Источник материала: Навiны
Комитет госконтроля сформировал планы выборочных проверок в регионах страны на первое полугодие 2021 года.
Как отмечает пресс-служба ведомства, по результатам проведенного анализа «высокая степень риска присвоена 6 346 субъектам. Из них в планы выборочных проверок включено 3 060 субъектов. При этом 436 субъектов будет проверено в рамках совместных проверок».
Всего на первое полугодие планируется провести 3 607 проверок. Наибольшее количество проверок проведут:
По регионам ситуация с количеством проверок выглядит так:
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Комитет госконтроля сформировал планы выборочных проверок в регионах страны на первое полугодие 2021 года.
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