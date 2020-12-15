КГК утвердил план проверок в первом полугодии 2021 года

Комитет госконтроля сформировал планы выборочных проверок в регионах страны на первое полугодие 2021 года.





Как отмечает пресс-служба ведомства, по результатам проведенного анализа «высокая степень риска присвоена 6 346 субъектам. Из них в планы выборочных проверок включено 3 060 субъектов. При этом 436 субъектов будет проверено в рамках совместных проверок».

Всего на первое полугодие планируется провести 3 607 проверок. Наибольшее количество проверок проведут:

МЧС — 971;

Минтруда и соцзащиты — 545;

Минздрав — 409;

Минприроды — 338;

Госстандарта — 324.

По регионам ситуация с количеством проверок выглядит так:

Минская — 696; Гомельская — 548; Могилевская — 525; Витебская — 486; Брестская область — 484; Гродненская — 458; Минск — 410.