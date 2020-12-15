ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

КГК утвердил план проверок в первом полугодии 2021 года

15.12.2020 12:13 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Комитет госконтроля сформировал планы выборочных проверок в регионах страны на первое полугодие 2021 года.

КГК утвердил план проверок в первом полугодии 2021 года

Как отмечает пресс-служба ведомства, по результатам проведенного анализа «высокая степень риска присвоена 6 346 субъектам. Из них в планы выборочных проверок включено 3 060 субъектов. При этом 436 субъектов будет проверено в рамках совместных проверок».

Всего на первое полугодие планируется провести 3 607 проверок. Наибольшее количество проверок проведут:

  • МЧС — 971;
  • Минтруда и соцзащиты — 545;
  • Минздрав — 409;
  • Минприроды — 338;
  • Госстандарта — 324.

По регионам ситуация с количеством проверок выглядит так:

  1. Минская — 696;
  2. Гомельская — 548;
  3. Могилевская — 525;
  4. Витебская — 486;
  5. Брестская область — 484;
  6. Гродненская — 458;
  7. Минск — 410.

Планы выборочных проверок размещены на сайте КГК.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комитет госконтроля сформировал планы выборочных проверок в регионах страны на первое полугодие 2021 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пласковицкий: «Когда по городу пойдут колонны БелАЗов, ОМОН разбежится с такой скоростью, которой спортсмены позавидуют!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика