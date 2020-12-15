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Эксперт объяснил, когда транзит калийных удобрений может уйти из Литвы

15.12.2020 12:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Эксперт объяснил, когда транзит калийных удобрений может уйти из Литвы

Ситуация с перевалкой грузов сейчас складывается негативно практически у всех стран из-за продолжающейся пандемии, в Прибалтике падение транзита весьма заметное, а потому намеренно отказываться от дополнительных грузов было бы крайне неразумно со стороны балтийских государств, рассуждает собеседник Sputnik. 

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"Подталкивать ту же Беларусь к переориентации в Россию в какой-то среднесрочной перспективе ― если это сейчас будет сделано, то понятно, что белорусские грузоотправители не будут доверять больше партнерам из Прибалтики. Даже если в Беларуси сменится власть, то останется осадок, и это негативно повлияет на партнерство с балтийскими странами", – отмечает Чернов.

Даже несмотря на то, что логистика через Россию кажется экономически менее эффективной, это вполне может быть сделано, поскольку в сложившейся ситуации белорусские грузоотправители заинтересованы как-то диверсифицировать свой грузопоток, чтобы не зависеть от стран ЕС в целом и от Прибалтики в частности, говорит эксперт, однако добавляет, что "это будет негативно и для самой Литвы, и для Беларуси".

"В России нет специализированных терминалов для перевалки минеральных удобрений, в этом проблема. Есть неспециализированные, но они тоже загружены достаточно. Есть в Петербурге Балтийский балкерный терминал, но этого недостаточно, поэтому думаю, что весь объем вряд ли они (белорусы ― Sputnik) смогут перенаправить именно сейчас на порты России", ― рассуждает Чернов.

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Пока не достроены и не запущены специализированные терминалы в Усть-Луге, какие-то мелкие партии перенаправить возможно, но "логистика будет очень странной и неэффективной для белорусских минеральных удобрений", полагает собеседник.

"Насколько я помню, В 2023-2025 году эти терминалы уже должны быть полностью запущены в Усть-Луге. Но они поэтапно вводятся, поэтому первые партии возможно могут отправляться и в следующем году. Думаю, что после того, как будут введены все эти мощности по минеральным удобрениям в Усть-Луге, плюс заявляется еще в Приморске, думаю, что этих мощностей будет достаточно", ― резюмирует Чернов.

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В России пока не готовы специализированные терминалы для перевалки минеральных удобрений, поэтому весь объем белорусского транзита вряд ли возможно...
 
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