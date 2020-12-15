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Экс-супруга Абрамовича беременна от греческого миллиардера
15.12.2020 12:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Бывшая жена Романа Абрамовича - Дарья Жукова готовится стать мамой в третий раз: бизнес-леди ждет ребенка от своего нового избранника Ставроса Ниархоса.
© AP / Alastair Grant
В январе 2020 года 39-летняя Жукова и 35-летний греческий миллиардер
Даша Жукова и Ставрос Ниархос готовятся стать родителями: это первый ребенок для отъявленного ловеласа и тусовщика и третий для экс-супруги Абрамовича.
Как сообщают СМИ, срок беременности пока небольшой и держится в секрете, но супруги уже с нетерпением ждут появления ребенка на свет, а их семьи покупают подарки крошке и планируют праздничный банкет.
Напомним, что Жукова вышла замуж за Абрамовича в 2008 году. В этом браке родились сын Аарон-Александр и дочь Лея. В 2017 году пара
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