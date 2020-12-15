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Экс-супруга Абрамовича беременна от греческого миллиардера

15.12.2020 12:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Бывшая жена Романа Абрамовича - Дарья Жукова готовится стать мамой в третий раз: бизнес-леди ждет ребенка от своего нового избранника Ставроса Ниархоса.

© AP / Alastair Grant
СМИ: родная сестра Кейт Миддлтон беременна

В январе 2020 года 39-летняя Жукова и 35-летний греческий миллиардер сыграли шикарную свадьбу в Швейцарии, а до этого пара расписалась в кругу родных в Париже. На церемонии присутствовали более 300 приглашенных гостей, среди которых такие звезды, как актриса Кейт Хадсон и внучка королевы Британии - принцесса Беатрис. Не прошло и года, как молодожены обрадовали поклонников радостной новостью.

Даша Жукова и Ставрос Ниархос готовятся стать родителями: это первый ребенок для отъявленного ловеласа и тусовщика и третий для экс-супруги Абрамовича.

Как сообщают СМИ, срок беременности пока небольшой и держится в секрете, но супруги уже с нетерпением ждут появления ребенка на свет, а их семьи покупают подарки крошке и планируют праздничный банкет.

Напомним, что Жукова вышла замуж за Абрамовича в 2008 году. В этом браке родились сын Аарон-Александр и дочь Лея. В 2017 году пара сообщила о своем разрыве, но сохранила теплые и дружеские отношения. 

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Теги: Новости
 
 
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Совсем недавно основательница музея современного искусства Garage и ее возлюбленный отметили первую годовщину свадьбы и уже перешли на новый этап отношений.
 
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