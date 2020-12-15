Экс-супруга Абрамовича беременна от греческого миллиардера

Источник материала: Sputnik Беларусь

Бывшая жена Романа Абрамовича - Дарья Жукова готовится стать мамой в третий раз: бизнес-леди ждет ребенка от своего нового избранника Ставроса Ниархоса.

В январе 2020 года 39-летняя Жукова и 35-летний греческий миллиардер сыграли шикарную свадьбу в Швейцарии, а до этого пара расписалась в кругу родных в Париже. На церемонии присутствовали более 300 приглашенных гостей, среди которых такие звезды, как актриса Кейт Хадсон и внучка королевы Британии - принцесса Беатрис . Не прошло и года, как молодожены обрадовали поклонников радостной новостью.

Даша Жукова и Ставрос Ниархос готовятся стать родителями: это первый ребенок для отъявленного ловеласа и тусовщика и третий для экс-супруги Абрамовича.

Как сообщают СМИ, срок беременности пока небольшой и держится в секрете, но супруги уже с нетерпением ждут появления ребенка на свет, а их семьи покупают подарки крошке и планируют праздничный банкет.

Напомним, что Жукова вышла замуж за Абрамовича в 2008 году. В этом браке родились сын Аарон-Александр и дочь Лея. В 2017 году пара сообщила о своем разрыве , но сохранила теплые и дружеские отношения.

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