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Юные белоруски поддержали Ольгу Хижинкову

15.12.2020 12:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Юные белоруски поддержали Ольгу Хижинкову

  • 15.12.2020, 12:05
  • 1,777
Юные белоруски поддержали Ольгу Хижинкову
Ольга Хижинкова

Маленькие красавицы провели трогательную акцию в честь Мисс Беларусь.

Маленькие красавицы в поддержку мисс Беларусь 2008 Ольги Хижинковой, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Олечка, ты просто невероятная, сильная и смелая девушка. Мы всей страной гордимся и восхищаемся тобой, нашей звездочкой», — пишут участницы акции.




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Маленькие красавицы провели трогательную акцию в честь Мисс Беларусь.
 
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