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Юные белоруски поддержали Ольгу Хижинкову
Источник материала: Хартия'97
Юные белоруски поддержали Ольгу Хижинкову
Маленькие красавицы провели трогательную акцию в честь Мисс Беларусь.
Маленькие красавицы в поддержку мисс Беларусь 2008 Ольги Хижинковой, сообщает телеграм-канал
«Олечка, ты просто невероятная, сильная и смелая девушка. Мы всей страной гордимся и восхищаемся тобой, нашей звездочкой», — пишут участницы акции.
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Маленькие красавицы провели трогательную акцию в честь Мисс Беларусь.
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