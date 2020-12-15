Источник материала: Хартия'97

WSJ: Решительно настроенная Турция вторгается в сферу влияния России 15.12.2020, 11:58

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Анкара демонстрирует силу.

Когда в прошлом месяце Россия в одиночку поспособствовала заключению соглашения о прекращении боевых действий между Азербайджаном и Арменией, двумя бывшими советскими республиками, Кремль сделал важную уступку Турции, позволив Анкаре следить за выполнением условий этого соглашения, пишет The Wall Street Journal (перевод — inosmi.ru .

Решительная военная поддержка Азербайджана Турцией является реальностью, с которой Кремль, как сказал президент России Владимир Путин, не может не считаться.

В прошлом месяце, через несколько дней после прекращения огня, в интервью российскому телеканалу он сказал, отвечая на вопрос о миссии Турции на Кавказе: «Но что я могу Вам сказать? Это геополитические последствия развала Советского Союза».

Вторжение Турции на территорию, которую Кремль традиционно считал своей исключительной сферой влияния, символизирует попытки президента Реджепа Тайипа Эрдогана превратить Турцию, члена НАТО и некогда сговорчивого союзника США, в мощного игрока на перекрестке между Европой, Ближним Востоком и Азией.

Турция сыграла решающую роль в победе Азербайджана над армянскими войсками, воевавшими за то, чтобы установить контроль над Нагорным Карабахом. Это отколовшийся регион, непризнанная республика, находящаяся в союзе с Арменией, но с начала 1990-х годов расположенная в пределах международно признанных границ Азербайджана.

На этой неделе Эрдоган был почетным гостем на военном параде в Азербайджане, на котором были продемонстрированы турецкие ударные беспилотники, оказывавшие поддержку азербайджанским войскам, которые успешно завершили кампанию по возвращению захваченных территорий Нагорного Карабаха. В результате этой операции десятки тысяч армян, которые долгое время жили на этих территориях, были вынуждены покинуть свои дома.

«С первых дней, точнее, с первых часов, Отечественной войны мы чувствовали поддержку Турции», — заявил в четверг президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей речи на параде.

Турецко-азербайджанский альянс наглядно демонстрируют и в Турции, где 220-метровая телевышка в Стамбуле весь последний месяц подсвечивается цветами флагов двух стран.

По словам турецких аналитиков, Россия остается доминирующей силой в регионе, и недавние события еще больше укрепляют этот статус, учитывая присутствие на территории Азербайджана двух тысяч российских военнослужащих в рамках мирного соглашения.

Аналитики также допускают, что Путин, возможно, позволил Анкаре стать влиятельным игроком на Кавказе в расчете на решение более важной задачи — продолжать вбивать клин между Турцией и другими членами НАТО.

Но, по их мнению, еще несколько месяцев назад невозможно было представить, что Москва останется безразличной, когда армянскую армию, которую Россия снабжала вооружением и военной техникой, будут громить азербайджанские войска при поддержке Турции.

Они отмечают, что Россия была вынуждена выполнить некоторые требования Турции, в частности, обеспечить условия для создания 50-километровоого транспортного коридора через Армению, который соединит Азербайджан с его эксклавом — Нахичеванской автономной республикой. Коридор позволит осуществлять прямые автомобильные перевозки из Анкары в Баку.

«Для Турции это огромная победа, — говорит Бехлюль Озкан (Behlul Ozkan), профессор кафедры международных отношений Стамбульского университета Мармара. — Это, пожалуй, единственная внешнеполитическая победа Турции за последние пять-шесть лет».

Сегодня роль Анкары в нагорно-карабахской войне и ее предварительном урегулировании резко контрастирует с отсутствием США и Франции на мирных переговорах. Вместе с Россией обе страны совместно возглавляют Минскую группу, созданную в 1994 году для содействия урегулированию межэтнического конфликта. Вашингтон и Париж были посредниками при заключении соглашения о прекращении огня в октябре, но эти соглашения сразу же были нарушены.

Поразительно, говорит Бехлюль Озкан, что «бросок» Турции на Кавказ был лишен неоосманской и панисламской окраски, с которой Эрдоган в последние годы реализует большинство своих внешнеполитических инициатив — от военного вмешательства в Сирии и Ливии до вызовов Греции и Кипру на море.

«Это был сугубо прагматичный и тщательно просчитанный подход», — говорит Озкан. Когда в 1991 году Советский Союз распался, Турция попыталась воспользоваться внезапно возникшим вакуумом для углубления связей с Азербайджаном и новыми независимыми государствами Центральной Азии, делая акцент на объединяющей их религии, исламе, и общем этническом и языковом наследии.

Однако в течение нескольких месяцев Кремль провел красную линию, чтобы противодействовать растущим устремлениям бывших советских республик.

В 1992 году, когда армянские войска атаковали и захватили Шушу, стратегически важный город, контролирующий подступы к столице региона Степанакерту, Армения и Азербайджан уже четыре года вели свою первую войну за контроль над Нагорным-Карабахом. В Турции усилилось давление на тогдашнего премьер-министра

Сулеймана Демиреля (Suleyman Demirel), от которого требовали поддержать Азербайджан. Но после того как российский министр обороны Евгений Шапошников предупредил, что любое вмешательство может привести планету «на грань третьей мировой войны», Демирель сразу же отложил в сторону планы военной экспедиции.

В 1993 году Турция, чтобы поддержать Азербайджан, закрыла свою границу с Арменией, но при этом взяла на вооружение более осторожную тактику, сосредоточившись на совместных энергетических проектах, чтобы углубить свои отношения с Баку, не провоцируя при этом Москву. Турция также начала потихоньку обучать азербайджанских офицеров и солдат.

В 2003 году, когда Реджеп Тайип Эрдоган возглавил Турцию, а Ильхам Алиев сменил на посту президента Азербайджана своего покойного отца, эта тактика использовалась по максимуму.

Более жесткая политика Эрдогана была сопряжена с риском, потому что под руководством Путина Россия, практически не колеблясь, осуществляет вооруженное вмешательство, если чувствует, что ее господство над бывшими советскими республиками поставлено под сомнение и находится под угрозой. Но Алиев, выпускник московского МГИМО, престижного вуза, который долгое время готовил для страны дипломатов, маневрировал в поисках компромисса, начав строительство газопровода через Турцию, но при этом создав необходимые условия для российских инвесторов, финансировавших энергетический сектор Азербайджана.

«Господин Алиев — очень умный человек, — говорит турецкий обозреватель Айдын Сезер (Aydin Sezer), служивший торговым атташе в Москве. — Он знает, как вести себя с русскими».

В 2009 году, пока Анкара незаметно усиливала влияние на Баку, Алиев показал, что он также способен влиять на турецкую политику. В том же году Эрдоган рассматривал возможность вновь открыть границы с Арменией и возобновить дипломатические отношения с армянским правительством, но отказался от этих планов, когда азербайджанский лидер пригрозил ограничить поставки энергоносителей в Турцию.

Располагая достаточным количеством нефтедолларов — и пользуясь поддержкой Турции, Израиля и Украины — Азербайджан постепенно создавал мощную армию, способную преодолеть километры траншей, которые армяне вырыли вокруг Нагорного Карабаха, пытаясь сделать анклав неприступным.

«Тогда Азербайджан терпеливо ждал удобного случая», — говорит профессор кафедры международных отношений Стамбульского университета Мальтепе Хасан Унал (Hasan Unal).

Случай представился в прошлом году, когда Давид Тоноян, тогдашний министр обороны Армении, заявил, что вместо того, чтобы сидеть, затаившись, в Нагорном Карабахе, его страна должна перейти в наступление и подготовить «новую войну за новые территории».

Когда 27 сентября на границе вспыхнули перестрелки между армянскими и азербайджанскими войсками, Баку указал на агрессивную позицию Давида Тонояна, чтобы оправдать свое решение начать полномасштабное наступление с целью отвоевать регион.

Эта война позволила Турции продемонстрировать эффективность своих ударных беспилотников, которые, по данным армянской стороны, пробили оборонительные рубежи Армении и на несли сокрушительный удар по ее войскам. Вскоре после подписания мирного соглашения с Владимиром Путиным и Алиевым премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в случае продолжения боевых действий его стране грозит военная катастрофа и полное поражение.

В соответствии с договором о мире, армяне сохранили контроль над Степанакертом и несколькими соседними городами, но уступили все прилегающие районы, из-за оккупации которых в начале 1990-х годов Турция закрыла свою границу с Арменией.

По словам Хасана Унала, в этих новых условиях появилась прекрасная возможность для возобновления переговоров Турции с Арменией, что могло бы помочь успокоить могущественную армянскую диаспору.

«Это стало бы сигналом, в том числе и для новой администрации Байдена, о том, что Турция не собирается уничтожать Армению, — сказал он. — И что Азербайджан только вернет себе свою территорию».

В четверг, выступая после парада на совместной пресс-конференции со своим азербайджанским коллегой, Эрдоган заявил, что открытие границы будет возможно, если Армения предпримет шаги к достижению мира в регионе.

«Мы не питаем ненависти к армянскому народу, у нас нет с ним проблем, — заявил он. — Проблема с властями Армении».

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