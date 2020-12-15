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Белорусы налегают на алкоголь и табак

15.12.2020 12:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусы налегают на алкоголь и табак

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  • 15.12.2020, 11:50
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Белорусы налегают на алкоголь и табак

Страна входит в европейские топы по вредным привычкам.

В потреблении табачных изделий и алкогольных напитков признается большая часть населения Беларуси, пишут banki24.by.

Каждый квартал власти проводят выборочное обследование населения по уровню жизни. Обследование является выборочным, так как невозможно охватить сразу все население — это делается только раз в 10 лет во время переписи.

Однако выборку подбирают так, чтобы она максимально отражала демографию страны. Таким путем достигается минимальная погрешность измерений. Главная учетная единица у чиновников — это домашнее хозяйство.

Домашнее хозяйство — это человек или группа людей, которые совместно проживают, ведут общее хозяйство и обеспечивают себя всеми необходимыми благами. Каждое домашнее хозяйство имеет денежные расходы.

В 3 квартале такие расходы составили 1 462 BYN в месяц. Почти три четверти денежных расходов приходится на траты на потребление. Потребительские расходы включают траты на питание (вместе с общепитом), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг.

При этом в потребительские расходы не входят налоги, материальная помощь, а также все расходы, связанные с производством сельхозпродукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением.

По итогам 3 квартала 2020-го потребительские расходы составили 1 058 BYN в месяц. Основную часть потребительских расходов формируют траты на продукты питания — 375 BYN в месяц. Такая высокая доля расходов на продукты говорит о бедности массы населения.

В более благополучных странах Западной и Центральной Европы удельный вес питания в разы ниже. Даже в России население меньше тратится на питание, если замерять его долю в потребительской корзинке.

Еще один маркер низкого социального благополучия — это склонность к вредным привычкам (потребление алкоголя и табака). В 3 квартале о таких расходах сообщили 58,9% опрошенных домохозяйств — абсолютное большинство.

Расходы на потребление алкогольных и табачных изделий у тех, кто признался в этом, составили 48 BYN в месяц, что эквивалентно 144 BYN за квартал.

Доля вредных привычек в денежных расходах всех домохозяйств достигла 1,9%, в потребительских — 2,7%. В городской местности белорусы реже тратились на алкоголь и табак (2,6%), чем в сельской (3,1%).

Доля потребительских расходов на алкогольные и табачные изделия была выше у 10% самых бедных семей (2,8%), чем у 10% самых богатых (2,5%).

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Страна входит в европейские топы по вредным привычкам.
 
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