Источник материала: Хартия'97

«Яд поступал в организм медленно» 15.12.2020, 11:45

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Алексей Навальный

Фото: instagram.com/navalny

Эксперт-токсиколог рассказал о нескольких попытках отравления Навального.

В понедельник, 14 декабря 2020 года, Алексей Навальный назвал имена своих отравителей: речь идет о восьми сотрудниках ФСБ, которые, по данным совместного расследования группы Bellingcat, издания The Insider, Фонда борьбы с коррупцией и нескольких редакций крупных мировых СМИ, более трех лет перемещались по России вслед за Навальным. Все они могут иметь отношение к Институту криминалистики ФСБ в Москве, откуда, по данным расследователей, координировалось отравление оппозиционера. Навальный сообщил, что его, похоже, пытались отравить не один раз, а также была попытка – неясно, намеренная или случайная, – отравить его жену Юлию.

Могли ли Алексея Навального пытаться отравить несколько раз, всегда ли использовался "Новичок" или это могло быть другое отравляющее вещество, где его могли произвести – эти вопросы в эфире "Настоящего Времени" задали Исмаилу Эфендиеву, члену Европейской ассоциации токсикологических центров и клинических токсикологов.

— В расследовании говорится, что были попытки отравить Навального и раньше. И у него самого, и у его жены были симптомы отравления "Новичком". Вам как эксперту верится в это?

— Симптомы отравления не обязательно должны быть вызваны непосредственно веществом из ряда "Новичка". Надо понимать, что "Новичок" и его аналоги, модификации относятся к разряду боевых отравляющих веществ, что значит, что здесь ингибирование элементов холинэстеразы идет необратимым путем, и мы сами видим, какое долгое время заняла реабилитация Алексея Навального в Берлине. Поэтому не надо всегда думать на "Новичок". В арсенале имеется большое количество других химических веществ, не менее опасных для жизни человека.

— Вы можете уточнить каких?

— Есть десятки, если не сотни веществ. Если мы посмотрим историю криминальных отравлений, которые были использованы различными специальными службами, начиная от рицина, укола зонтиком Георгия Маркова, до веществ нервно-паралитического ряда, наркотического ряда и так далее, – все зависит от того, какую цель непосредственно ставит перед собой убийца, отравитель.

— То есть травили, но не "Новичком"?

— По той симптоматике, которая быстро прошла, думать о "Новичке" было бы несколько легкомысленно.

— А "Новичок" действует сразу и куда более губительно?

— Поскольку мы не первый раз выступаем с комментариями на эту тему: да, "Новичок" действует быстро, действует губительно, и его разрушающее действие на организм практически необратимо.

Но здесь надо понимать, какую цель ставили перед собой отравители. Им нужно было максимально приблизить отравление под естественную смерть. Это самолет, закрытое пространство, длительный перелет, оказать помощь человеку достаточно сложно. Все это можно потом смоделировать в виде острого сердечного приступа либо другого острого состояния. Поэтому неслучайно вещество "Новичок" не попало [прямо]. Если это был, допустим, стакан чая, на который грешили в первые дни после отравления, возможно, Алексей бы даже не дошел до самолета.

Сегодня я видел версию, что, возможно, вещество было нанесено на нательное белье после химчистки. Это один из возможных вариантов. Через кожное поступление этого яда в организм имеет более длительное начало действия, отсроченное действие. Кроме этого, если мы вспомним, как секта "Аум синрикё" в 1990-х годах проводила зариновую атаку в токийском метро, там газ зарин, который относится к той же группе, что и "Новичок", был внутри определенного растворителя. Поэтому его действие было несколько нехарактерное.

Здесь тоже, возможно, что данное вещество было заключено в определенную нанокапсулу, которая разрушалась под действием либо трения, либо перепада температуры, либо перепада давления. Мы знаем, что в салоне самолета давление ниже атмосферного. Возможно, в этот момент микроскопическая наносфера лопается, и вещество начинает поступать в кожу. То есть непосредственное начало действия токсического вещества, контакта с кожей уже непосредственно, скорее всего, было на борту самолета.

— Британская газета The Sunday Times написала, что Навального могли отравить дважды, но это не сработало, так как ему ввели антидот. Это вообще возможно?

— Здесь надо понимать несколько моментов: доза вещества, обстоятельства, время. Доза вещества, возможно, была несколько меньше смертельной, потому что если бы летальная доза "Новичка" попала бы в организм Алексея в короткий промежуток времени, атропин бы не помог. То есть здесь, видимо, идет речь о том, что яд поступал в организм медленно, через кожу, постепенно всасываясь в кровь. Поэтому да, атропин здесь имел лечебное действие, он позволил предотвратить неотвратимое состояние, позволил предотвратить паралич дыхательной мускулатуры, сердечной мускулатуры, смерть.

Но атропин не может полностью подавить развитие отравление. Мы видели, что состояние, несмотря на то, что ввели атропин, ухудшилось, он был вынужден находиться определенное время в реанимации и дальше проходить длительную реабилитацию.

— Хотел спросить про Юлию Навальную. Сегодня сообщили, что ее тоже пытались отравить. По ошибке вообще можно отравить человека?

— Да, к сожалению, мы видели это на примере отравления в Солсбери, когда, если говорить, что там был целью Скрипаль, вокруг пострадало немало людей, в том числе его дочка, полицейский, случайные прохожие в парке. Здесь вполне возможно, что яд мимо цели был в конечном итоге доставлен. Все зависит от того, кто был в контакте с ядом, на что был нанесен этот яд, в каком растворителе он был. Все это, вполне возможно, привело к тому, что в данном случае отравление произошло у супруги Алексея Навального.

— Сегодняшнее расследование об отравлении Навального подтверждает тот факт, что такое вещество действительно можно разработать только в специальной лаборатории и без государства здесь не обошлось?

— Без сомнения, в гараже или в лаборатории химика-любителя произвести такое вещество невозможно. Кроме того, что его нужно произвести, его надо определенным образом упаковать, хранить, передать, знать, как им пользоваться. Это на уровне даже профессионального химика достаточно сложная задача.

Кроме этого, вещество должно быть достаточно сложное для обнаружения. Мы помним тот случай, что та же токсикологическая лаборатория в Омске не смогла обнаружить вещество. Да, это так, гражданские лаборатории его обнаружить практически не могут. Даже в клинике Charite, я был там полгода на практике еще 15 лет назад, их возможности химико-токсикологической лаборатории очень мощные, но даже там вещество обнаружить было невозможно. Гражданские врачи обратились в лабораторию бундесвера.

Поэтому вопрос определения вещества – это военное вещество, военного назначения, боевое отравляющее вещество. Конечно, оно производится только на соответствующем оборудовании, которое есть только у определенных государств.

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