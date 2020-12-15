Источник материала: Хартия'97

Вспоминаем бело-красное-белое море и изгоняем паразита 15.12.2020, 11:42

1,224

Фото: AFP

Каждый день.

Телеграм-канал МКБ опубликовал письмо белорусской писательницы Надеи Ясминской:

— Как-то в юности я смотрела фильм о буднях медиков. Мне особенно запомнился случай с одним пациентом. У него в ноге под кожей засел длинный червь, паразит. Избавлялись от него таким образом: сделали надрез и потихоньку тянули. Вытянут на сантиметр — закрепят пластырем на коже. Все, сегодня его трогать уже нельзя, нужно прийти завтра, и тогда осторожно достанут еще один сантиметр.

Мужчина с паразитом в ноге очень возмущался. И это понятно: ему не хотелось ходить, мыться, спать с этим мерзким червем, высовывающимся из его тела. Он требовал удалить его сразу же. Но доктора твердили: нельзя. Вытянешь больше сантиметра — червь порвется, в кровь попадет много дряни, придется резать. Оперировать сразу — рискованно, можно задеть нервы и прочее. Паразиту-то, конечно, кирдык, а вот организму — большой вред. Так что выход один: тянуть понемногу, ежедневно. Сантиметр за сантиметром.

Наверное, вы уже поняли, почему я это вспомнила. Мы все сейчас вытягиваем из-под кожи длинного червя. И хочется кричать, негодовать: почему так медленно? почему так долго? Неужели нельзя вот так сразу? А если сразу не получилось — то все, пусть лучше заползает обратно? Друзья мои. Коллеги. Беларусы. Успокоились и выдохнули. То, что сделали — закрепили пластырем. И дальше, дальше. Каждый день.

Не нужно ругаться, бездумно критиковать, подстрекать, поддаваться на провокации. Отдохните, восстановите силы. Удалите нафиг со своих страниц всех диванных политологов. Не знаете, что делать — поддерживайте хоть добрым словом тех, кто прямо сейчас дает вам крупицы надежды .

И вспоминайте бело-красное-белое море. Вы — невероятные!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .