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Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов через Клайпедский порт

15.12.2020 12:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов через Клайпедский порт

  • 15.12.2020, 11:40
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Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов через Клайпедский порт

Белорусская нефтяная компания ситуацию не комментирует.

"Белорусская нефтяная компания" (БНК, белорусский спецэкспортер нефтепродуктов) на время приостанавливает экспорт нефтепродуктов через терминал компании Klaipedos nafta в Клайпеде, сообщает "Интерфакс".

Отгрузка нефтепродуктов, проданных в рамках заключенных ранее сделок, в Клайпеде будет продолжаться, сообщила Klaipedos nafta через Вильнюсскую биржу Nasdaq.

Ожидается, что БНК проинформирует литовскую сторону, когда экспорт будет возобновлен в полном объеме. Однако если неопределенность затянется, это может повлиять на результаты 2021 года, отмечает Klaipedos nafta.

"Компания прикладывает все усилия, чтобы оперативно выяснить конкретную потребность услуг для клиента на 2021 год и надлежащим образом подготовиться к любому сценарию деятельности", - добавляет литовская компания.

БНК ситуацию не комментирует.

Klaipedos nafta сотрудничает с партнерами в Беларуси более десяти лет.

Ранее Лукашенко заявлял, что остановка экспорта через порты Литвы может быть использована в качестве одной из "санкционных мер". Литва заявляла, что подобные меры только ударят по экономике Беларуси.

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Белорусская нефтяная компания ситуацию не комментирует.
 
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