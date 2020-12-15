Источник материала: Хартия'97

Москва. Бункер. Путину 1 15.12.2020, 11:31

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Такое в свое время произошло с его кумиром генсеком Андроповым.

17 декабря состоится вторая по значимости, после ежегодного майского парада на Красной площади, ярмарка тщеславия имени Путина. Большая пресс-конференция, в ходе которой в течение нескольких часов прямого эфира журналисты и даже простые смертные россияне могут задать кремлевскому небожителю свои мелкие обывательские вопросы. Собственно особенно волнуют вопросы в Москве ли Путин, в бункере ли, и Путин ли, но пока оставим их как заведомо непроходные, пишет телеграм-канал «Сито Сократа» .

Начнем с того, что обычно умы Путина заняты наполеоновскими прожектами глобальной гегемонии, мифотворчеством на тему итогов былых войн, организацией новых конфликтов и диверсий в ближнем и дальнем зарубежье, построением схем вымывания бюджетных ресурсов для клики приближенных сатрапов, либо изуверскими расправами над инакомыслящими. В общем, о чем-то большом, далеком, темном, денежном и «судьбоносном».

Конечно, россиян тоже заботят эти темы, но несколько в ином ключе. Если Россия мировой лидер, то почему ее лидеры под санкциями, а в Гааге Международный уголовный суд открыл против них уголовное производство за преступления против человечности? Если Россия побелила во Второй мировой войне, то почему ветераны доживают свои годы в условиях куда более худших, чем в поверженной Германии? Если Путин говорит о стремлении к миру, то почему россиян проклинают во всех частях мира от Украины с Грузией до Венесуэлы и Сирии. Если Путин заботится о людях, то почему неравенство в стране, как в предреволюционном 1905 году? Если окружение Путина позиционирует его, как любимого «лидера и руководителя», то почему его силовики избивают детей, а сотрудники ФСБ травят оппозиционеров?

На самом же деле под информационной оболочкой российской неоимперии спрятаны многочисленные нерешенные проблемы, о которых почти не говорится в дискурсе позднего путинизма. Останется ли хоть какое-то образование в стране после удалёнки, что будет с пенсиями, дойдет ли газ до российских городов, поселков и сел, вернут ли деньги сотням тысяч обманутых дольщиков или покроют ли интернетом удаленные части Замкадья. Темы прямо таки неприятные для брезгливого Путина и его усатого глашатая. В Кремле давно уже понимают: вся эта ежегодная показуха с имитацией интереса «вождя» к бытовой жизни туземцев уже набила оскомину и осточертела. Но в условиях отмирания основных представительских органов власти и создания культа Путина-вседержителя режим нуждается в данном каноническом формате. Как только большая пресс-конференция исчезнет из эфира, народ начнет думать, что в элитах произошел какой-то переворот, и Путина устранили или он стал физически недееспособным. Так свое время было с кумиром Путина генсеком Андроповым, пропавший с лета 1983 г. и до своей смерти в феврале 1984 г. из эфира, хотя формально правящим СССР.

Путинской государственно-криминальной машине нужно постоянно показывать здоровье и дееспособность диктатора. Демонстрировать его способность разрулить темы роста цен на продукты, безработицы и бедности, ведь именно эти вопросы волнуют 70% россиян. Ведь если придется есть траву, то какая разница как дела у Асада или что там у армян, белорусов, жителей ЦАР?.. Конечно до массового поедания травы россиянами пока дело не дошло, пока… Возможно просто Путин всех уже переиграл и надеется сократить часть особо проблемного российского электората недовакциной «Спутник V». Что ж однозначно хитрый план.

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