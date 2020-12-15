Источник материала: Хартия'97

Муж Хижинковой: Это счастье – знать, что вокруг столько хороших, честных и добрых людей 2 15.12.2020, 11:26

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Ольга Хижинкова

Иван Морозов поблагодарил белорусов за поддержку супруги.

Муж Ольги Хижинковой Иван Морозов поблагодарил людей за поддержку супруги.

«Друзья, мы, близкие Оли, бесконечно благодарны за ту поддержку, которую вы оказываете всем нам уже второй месяц. Это счастье – знать, что вокруг столько хороших, честных и добрых людей, готовых подставить плечо в трудную минуту.

К сожалению, мы все еще не знаем точной даты выхода Оли. Но хотели бы заранее обратиться с просьбой ко всем, кто неравнодушен к ее ситуации. Мы очень хотим, чтобы встреча Оли не была массовым мероприятием. Там будут только самые близкие.

Это важно как для вашей безопасности (никто не знает, как сотрудники Окрестина отнесутся к скоплению людей у входа), так и для морального комфорта Ольги, которая находится в тюрьме уже больше месяца.

Отдельная просьба к журналистам. Мы очень уважаем ваш труд. Пожалуйста, не просите комментарии и интервью. Ольга добрый и открытый для общения человек. Дайте ей возможность придти в себя и восстановиться.

Мы очень надеемся на ваше понимание. Зная Олю, можно с уверенностью сказать, что впоследствии она сама захочет встретиться со всеми, кто так ее поддерживал. А еще – все ваши письма, подарки и другие знаки внимания – обязательно дойдут до адресата. Спасибо вам большое, прекрасные люди!» – написал Морозов.

Напомним, Ольга Хижинкова была задержана 8 ноября во время акции протеста, спустя три дня ей присудили 12 суток ареста.

Днем позже ее судили по той же статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) по второму эпизоду – и добавили еще 15 суток. Вскоре над Хижинковой прошел третий суд, на котором она была наказана еще 15 сутками.

При этом Ольга содержится в ужасных условиях, о чем подробно рассказала журналистка tut.by Александра Квиткевич, которая провела с ней 10 суток в одной камере.

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