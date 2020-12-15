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Чехия вводит комендантский час из-за COVID-19

15.12.2020 12:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Чехия вводит комендантский час из-за COVID-19

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  • 15.12.2020, 11:19
  • 1,536
Чехия вводит комендантский час из-за COVID-19

Разрешаются встречи максимум шести человек.

Как стало известно сайту Charter97.org, правительство Чехии решило ужесточить карантинные нормы в стране из-за сложной ситуации с COVID-19.

С 18 декабря будут закрыты все рестораны. Отмечается, что магазины и услуги продолжат свою работу.

По всей стране вводится ночной комендантский час с 23:00 до 05:00, и разрешаются встречи максимум шести человек.

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Разрешаются встречи максимум шести человек.
 
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