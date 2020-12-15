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Как Путин отжимает у Лукашенко белорусские НПЗ

15.12.2020 12:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Как Путин отжимает у Лукашенко белорусские НПЗ
Иллюстративное фото
Насколько больно могут ударить по нашей стране секторальные санкции против нефтепереработчиков?

Беларусь – страна, давно и плотно сидящая на нефтяной игле. 30% промышленного производства обеспечивает концерн «Белнефтехим». Собственная добыча нефти в республики – порядка 1,7 млн. т в год, что не покрывает внутреннее конечное потребление (5-6 млн. т). С учетом загрузки нефтеперабатывающих мощностей страна потребляет около 18 млн. т. сырой нефти, пишет телеграм-канал «Свободная Беларусь».

При этом закупалось российской нефти порядка 24 млн. т, четверть которой просто реэкспортировалась. Учитывая, что в рамках союзного государства и ЕАЭС поставки нефти в РБ не включали экспортную пошлину, только это давало Минску около $3 млрд в год чистой сверхприбыли. Несмотря на это ежегодно во внешней торговле зияла дыра примерно в $5 млрд., которая закрывалась главным образом за счет наращивания внешнего долга и подачек от «старшего брата». С 2006 г. между двумя странами непрерывно идут нефтяные войны.

В связи с налоговым маневром в России нефть для Беларуси полностью теряет льготную составляющую к 2024 г. В 2017 году была начата хитрая игра с перетамаживанием, когда формально РБ закупает вместо 24 млн. т лишь 18 млн. т, а остальные 6 млн. т. экспортировались через белорусские нефтепроводы в Европу, как российская нефть. Налоги шли в российский бюджет, но РФ возвращала эти деньги в белорусскую казну.

Налоговый маневр, в ходе которого экспортная пошлина постепенно обнуляется, а на сумму выпавших платежей возрастает налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), был задуман Кремлем для того, чтобы перенести налоговое бремя с экспортеров на внутренних потребителей в России. Бюджет остается при своих, но при этом маржинальность экспорта именно сырой нефти возрастает, делая менее выгодной ее переработку. Олигархам – профит, потребителю – дополнительное бремя из-за подорожавшего топлива.

Побочным эффектом этой спецоперации стало то, что российские нефтяные гиганты получили рычаг давления на Беларусь. Последние 10 лет в республике были сделаны значительные инвестиции в нефтепереработку, поскольку именно экспорт нефти, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии обеспечивал львиную часть той маржу, на которую жировала наша элита. Но проблема в том, что белорусская нефтепереработка абсолютно зависит от одного поставщика – России. И технически преодолеть ее в настоящий момент невозможно.

Не даст Путин нефти – встанет «Белнефтехим». Пропускная способность альтернативных каналов поставок через черноморские и балтийские порты ничтожна, да и издержки весьма высоки. В настоящий момент кремлевский карлик поставил Лукашенко условие: государственные предприятия должны быть отданы под контроль его друзей (кого именно – уже детали). Только вхождение белорусских НПЗ в состав российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний решит проблему объемов поставок нефти – себе же они объемы зажимать не станут.


Откуда мы это знаем? Понятно, что свечку во время сговора мы не держали. Однако анализ содержания телеграм-каналов кремлевской обоймы показал следующее: после сочинской встречи Путин-Лукашенко в сентябре (некоторые даже откровенно называли ее капитуляцией последнего) внезапно в их повестку вышел вопрос о том, кому достанутся Мозырский и Новополоцкий НПЗ. «Аналитики» разной ориентации бросились рассуждать о том, какие гиганты возьмут их под контроль, и что будет выгоднее для Беларуси. То есть вопрос о передаче активов на политическом уровне уже решен, и под ковром началась активная возня уже между самими российскими рейдерами, следствием чего и стала информационная шумиха.

Как на это могут повлиять западные санкции? Они сделают поглощение белорусского нефтеперерабатывающего комплекса совершенно неизбежным (и ускорят его), также как и смену логистических каналов (уже анонсировано расширение мощностей порта Усть-Луга в Финском заливе). Политических последствий санкции иметь не будут. Они не ослабят диктатуру, но сделают диктатора более зависимым от Москвы.
 
Теги: Минск
 
 
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