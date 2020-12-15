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Иллюстративное фото

Эталон женской фигуры, по мнению ученых

0,7 рулят

Что говорят мужчины об эталоне женской фигуры?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как выглядит эталон женской фигуры. Мнение ученых и реальных мужчин Мода на женскую худобу и полноту повторяется, и лишь мужчины во все времена верны себе.

Мода повторяется, и лишь мужчины во все времена верны себе. Их заинтересованный взгляд неизменно останавливается на крутых изгибах женского тела.В последние годы официальное звание идеала прочно удерживает британская модель, телеведущая и актриса Келли Брук — именно ее формы ученые признали эталоном женской привлекательности. Сотрудники Техасского университета потратили целых два (!) года на то, чтобы найти образец идеальной женской фигуры. В качестве объективных критериев они рассматривали параметры: рост, вес, длина ног, окружность талии, бедер, длина волос и гармония черт лица.Отрешимся от навязчивых картинок в голове, где ученые мужи во имя науки стоически перебирают стопки мужских журналов, в поисках заветного образца… В конце концов, они совершили благое дело, доказав миру, что его спасут не анорексичные барышни, а те, кому «не помешает сбросить десять кило», у которых «ууу, как все запущенно» и, вообще, «огуречный смузи им в помощь».Итак,: 41 год, рост 168 см, вес 65 кг, параметры 99-69-97, размер обуви 40. Бывшая подруга. В чем же, по мнению ученых, секрет ее безусловной привлекательности?Соотношение объемов бедер и талии Келли составляет заветные 0,7 — тот самый идеальный коэффициент, делающий женскую фигуру наиболее привлекательной в глазах противоположного пола.Проанализировав тысячи художественных полотен, ученые пришли к выводу, что, хотя в каждую эпоху провозглашался свой канон женской красоты, коэффициент оптимального соотношения талии и бедер оставался неизменным. И рубенсовских венер с рыхлыми белыми телами, и подиумных моделей 2000-х с недосягаемыми 90-60-90, объединяют те самые 0,7.По мнению ученых, именно такое соотношение в глазах мужчины указывает на фертильность и физическое здоровье женщины. Глядя на крутой изгиб ее бедер, кавалер подсознательно преисполняется надежды на здоровое многочисленное потомство. В видя пышную грудь, радуется, что она сможет всю эту ораву не только выносить, но и выкормить. О низменных приземленных вещах, вроде размера алиментов на содержание многочисленных отпрысков, его подсознание в этот момент предательски умалчивает.Мужчины не остаются в стороне от научных тенденций. Часть из них с энтузиазмом рассматривает и комментирует каждое новое фото Келли Брук. Поклонники считают, что она заслуживает «стать следующей девушкой Джеймса Бонда», ее «красоту невозможно описать словами» , поскольку «она абсолютно прекрасна».Впрочем, поддержать импортных ученых готовы не все. Некоторые мужчины (и стройные женщины, естественно) уверены, что звание эталона Келли носит незаслуженно. Мол, ей не помешало бы сбросить десяток кило, параметры явно занижены, и вообще, этот титул — происки сторонников бодипозитива, которые сами не работают над собой и другим не дают.Нашлись и такие, кто подошел к вопросу философски: «Кто-то любит поджарых, а кто-то ещё более пышных. Каждая найдёт своего почитателя. Девочки, девушки, женщины, плюйте на стандарты, берите умом и хитростью».И это, пожалуй, самое верное: эталоны меняются, пластическая хирургия увеличивает-уменьшает любую часть тела, зрение у мужчин с годами портится, дети начинают интересовать их только в виде внуков, — а каждая женщина сама у себя одна, единственная, неповторимая и самая любимая.