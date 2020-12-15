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«Раздвинутые ноги должны радовать одного человека. И вы его знаете, да и мы тоже»

15.12.2020 12:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Раздвинутые ноги должны радовать одного человека. И вы его знаете, да и мы тоже»
Фото: albinadzhanabaeva / Instagram
По мнению подписчиков российской певицы Альбины Джанабаевой, ей не стоило расставлять ноги перед камерой.

Российская певица, бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева на своей странице в Instagram разместила снимки, для которых позировала в светлом брючном костюме.

На снимках Джанабаева запечатлена в кресле, держа завернутые в газету цветы. На втором фото она позирует, разведя ноги в стороны.

«И в каких сумерках бы сейчас ни начиналось наше утро, пускай на душе будет светло и цветочно. Отличной и интересной недели», – написала она.


«Во всех ты, душечка, нарядах хороша», но раздвинутые ноги должны радовать одного человека. И вы его знаете, да и мы тоже», – прокомментировала пост подписчица 2019tamara.


«Очень некрасивая посадка», – согласилась simako_0209.


«И это ей ни к чему, но почти все артисты помешаны на демонстрации своей сексуальности, а не ума, увы: что есть, то и демонстрируют», – заявила 2019tamara.


«Такие молодцы, так мило пообщались, цветочком обменялись. Любо-дорого... Заглядывайте почаще», – прокомментировала переписку подписчиц Джанабаева.


Альбина Джанабаева родилась 9 апреля 1979 года в Волгограде. В группе «ВИА Гра» она пела с 2004-го по 2013 год. Сейчас строит сольную карьеру. В конце сентября 2019 года она прекратила сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. Джанабаева является супругой брата продюсера – певца Валерия Меладзе.
 
 
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