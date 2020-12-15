Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Источник материала: АФН

Президент России Владимир Путин во вторник, 15 декабря, направил поздравительную телеграмму Джозефу Байдену по случаю победы на выборах в США.

В Кремле пожелали демократу успехов в качестве главы Белого дома и подчеркнули, что Россия и Соединенные Штаты могут способствовать решению многих мировых вызовов, несмотря на разногласия.

Российский президент подчеркнул, что готов к взаимодействию и контактам с Байденом. По мнению Кремля, сотрудничество двух стран на основе равноправия и взаимоуважения отвечало бы интересам народов РФ и США, а также международного сообщества, передает dw.

Несколькими часами ранее голосование Коллегии выборщиков в США подтвердило победу демократа Байдена над действующим президентом, республиканцем Дональдом Трампом.