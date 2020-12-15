"Обе стороны взяли паузу". Цыганык поделился нюансами перехода Артема Милевского в "Рух"

















Обе стороны взяли паузу. Подумать, насколько они могут быть полезны друг другу, — цитирует Цыганыка football24.ua.





Заинтересованность есть с обеих сторон. Но по состоянию на сегодня Милевский и "Рух" контракт не подписывали, — сказал Цыганык в авторской программе "Цыганык LIVE".





Артем Милевский находится в статусе свободного агента. "Рух" завершил первую часть чемпионата Украины на 12-й строчке турнирной таблицы.



