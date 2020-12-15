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"Обе стороны взяли паузу". Цыганык поделился нюансами перехода Артема Милевского в "Рух"

15.12.2020 12:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о ситуации с трансфером экс-форварда сборной Украины, киевского и брестского "Динамо" Артема Милевского во львовский "Рух".





Обе стороны взяли паузу. Подумать, насколько они могут быть полезны друг другу, — цитирует Цыганыка football24.ua.

Заинтересованность есть с обеих сторон. Но по состоянию на сегодня Милевский и "Рух" контракт не подписывали, — сказал Цыганык в авторской программе "Цыганык LIVE".

Артем Милевский находится в статусе свободного агента. "Рух" завершил первую часть чемпионата Украины на 12-й строчке турнирной таблицы.
 
 
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Известный украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о ситуации с трансфером экс-форварда сборной Украины, киевского и брестского "Динамо" Артема Милевского во...
 
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