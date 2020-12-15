"У нашего уважаемого коллеги уже вторая «ходка»" - подробности абсурдного задержания историка Мацука

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Телеграф А 14 декабря троих из них, в том числе историка, одного из крупнейших специалистов Беларуси по истории Великого княжества Литовского XVIII века, Андрея Мацука, судили, пишет





«Границы здравого смысла в РБ размыты, мы утопаем в полном абсурде. Утром в пятницу 11 декабря на жителей дома по Железнодорожной 44 в Минске устроили настоящую облаву. В результате забрали шестерых мужчин, среди которых был Андрей Мацук — наш коллега и известный в Беларуси и зарубежье специалист по истории ВКЛ в XVIII в. Сегодня состоялся суд над троими из задержанных, которых осудили по 23.34 и дали по 15 суток. Итак, у нашего уважаемого коллеги уже вторая «ходка»», — отметил в Facebook историк Николай Волков.





По его словам, судили людей за... празднование дня рождения Андрея Мацука во дворе их дома 4 декабря. Суд посчитал это несанкционированным мероприятием.





«Таким образом, собраться с друзьями и соседями, чтобы отметить собственный праздник, в РБ сейчас — несанкционированное мероприятие, которое государство никак не может стерпеть и готово мобилизовать десятки «красавцев», чтобы устроить показательную облаву и наказать таких «преступников».





Ну и «отягащающие обстоятельство» — поедание тортиков с изображением «Погони» — государственного герба Беларуси в 1991-1995 гг», — рассказал Волков.





Как сообщал Телеграф, за вывешивание «флагов бело-красно-белой колеровки» минчан теперь официально будут привлекать к административной ответственности как за "пикет". С соответствующей угрозой 10 декабря выступили в ГУВД Мингорисполкома.