|
87-летнюю пенсионерку, пострадавшую от нацизма, оштрафовали за бчб-флаг на балконе
Источник материала: Onliner
Сегодня в Октябрьском районном суде рассмотрели дело 87-летней пенсионерки по популярной нынче статье 23.34. Бело-красно-белый флаг, который она вывесила на балконе своей квартиры по улице Асаналиева, суд признал несанкционированным массовым мероприятием, а именно — одиночным пикетом. В качестве наказания женщине дали штраф — 15 базовых величин, или 405 рублей.
О нарушительнице — Елезавете Яковлевне — многое стало известно накануне суда. Вот что
Напомним, несколько дней назад милиция официально предупредила, что бчб-флаг на балконе приравнивается к массовому мероприятию.
— Размещение на окнах квартир, остеклении балконов флагов бело-красно-белой расцветки для публичной демонстрации гражданам, в соответствии с существующим законодательством и, в частности, со статьей 10 Закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях», трактуется как проведение массового мероприятия — пикетирование, за что в случае отсутствия соответствующего разрешения Мингорисполкома, в соответствии с ч. 1 ст. 23.34 КоАП Республики Беларусь, предусмотрена административная ответственность. Санкция данной части статьи предусматривает штраф в размере до 30 базовых величин или административный арест, —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Октябрьском районном суде рассмотрели дело 87-летней пенсионерки по популярной нынче статье 23.34. Бело-красно-белый флаг, который она вывесила на балконе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)