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87-летнюю пенсионерку, пострадавшую от нацизма, оштрафовали за бчб-флаг на балконе

15.12.2020 12:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в Октябрьском районном суде рассмотрели дело 87-летней пенсионерки по популярной нынче статье 23.34. Бело-красно-белый флаг, который она вывесила на балконе своей квартиры по улице Асаналиева, суд признал несанкционированным массовым мероприятием, а именно — одиночным пикетом. В качестве наказания женщине дали штраф — 15 базовых величин, или 405 рублей.

О нарушительнице — Елезавете Яковлевне — многое стало известно накануне суда. Вот что написал о женщине ее племянник в своем Facebook: «Калі казаць пра нацызм, які нібыта ўвасабляе бчб-сцяг. Разам з маёй бабуляй Фрумай і маім бацькам Валерыянам яны здолелі ўцячы з Віцебска на апошнім эвакуацыйным цягніку ў ліпені 1941 г., і таму не былі забітыя нацыстамі. А 16 нашых сваякоў Шэйніных былі забітыя ў Віцебскім і Бешанковіцкім гетах. Яшчэ трое Шэйніных, яе родныя дзядзькі, загінулі на франтах вайны са зброяй у руках. Таму да нацызма ў цёткі Лізаветы свае рахункі. Цёця Ліза найстарэйшая з нашай сям'і і апошняя, хто ў дзяцінстве размаўляў на ідзіш. У 1950-х яна была шматразовай чэмпіёнкай і рэкардсменкай БССР і Беларускай вайсковай акругі па кулявой стральбе, рэкардсменка СССР. Бараніла гонар Беларусі на агульнасаюзных і міжнародных спаборніцтвах».

Напомним, несколько дней назад милиция официально предупредила, что бчб-флаг на балконе приравнивается к массовому мероприятию.

— Размещение на окнах квартир, остеклении балконов флагов бело-красно-белой расцветки для публичной демонстрации гражданам, в соответствии с существующим законодательством и, в частности, со статьей 10 Закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях», трактуется как проведение массового мероприятия — пикетирование, за что в случае отсутствия соответствующего разрешения Мингорисполкома, в соответствии с ч. 1 ст. 23.34 КоАП Республики Беларусь, предусмотрена административная ответственность. Санкция данной части статьи предусматривает штраф в размере до 30 базовых величин или административный арест, — сказал заместитель начальника Первомайского РУВД Сергей Артеменко.

 
 
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Сегодня в Октябрьском районном суде рассмотрели дело 87-летней пенсионерки по популярной нынче статье 23.34. Бело-красно-белый флаг, который она вывесила на балконе...
 
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