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Брал по 3, продавал по 15. Закончено следствие по делу белоруса, который продавал тряпочки вместо респираторов

15.12.2020 12:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Эта история вылезла наружу прошлой весной, когда бешено раскупались средства защиты. Разумеется, нашлись люди, пожелавшие нажиться. Белорусам предлагали крутые медицинские респираторы, собирали заказы, но в итоге покупатели получали примитивные копеечные тряпочки. После нашей публикации на предпринимателей было заведено уголовное дело. Сегодня СК сообщил, что расследование завершено. Рассказывает, что выяснили.

Итак, в марте возникла буря: белорусы стали жаловаться, что им вместо респираторов стали приходить хлопковые маски по 15 рублей за штуку. Хотя в рекламе ИП Рудницкой все выглядело красиво.

Брал по 3, продавал по 15. Закончено следствие по делу белоруса, который продавал тряпочки вместо респираторов

Наложенным платежом без возможности вернуть деньги приходили, например, такие варианты.



После публикации представитель ИП Рудницкой (он же муж) вышел с нами на связь, чтобы посетовать: люди странные, он с женой всегда продавал только тряпичные маски, а покупатели сами почему-то решили, что приобретают респираторы. Да, все ошиблись. Да, дорого, но, «имеем право выставить любую цену — покупать никто не обязывал».

А потом возникло уголовное дело.

СК выяснил, что регистрация ИП была осуществлена на 35-летнюю женщину, а фактическую деятельность по доверенности осуществлял 40-летний муж. Женщина утверждала, что не была в курсе.

Мужчину задержали. Дома у него изъяли более 600 хлопковых повязок. Установлено, что их он купил на одной из белорусских фабрик по 3 рубля за штуку (такая цена на сайте поставщика). По данным следствия, с 20 марта по 16 апреля мужчина мошенническим путем завладел деньгами граждан на сумму более 30 тыс. рублей. Всего потерпевшими признано более 130 человек.

Известно также, что продавец масок судим за уклонение от уплаты налогов и незаконную предпринимательскую деятельность.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 («Мошенничество») УК. Он остается под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
 
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Эта история вылезла наружу прошлой весной, когда бешено раскупались средства защиты. Разумеется, нашлись люди, пожелавшие нажиться. Белорусам предлагали крутые...
 
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