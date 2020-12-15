Лобовая авария с Toyota и ВАЗ. В RAV4 пострадала только водитель, в «девятке» непристегнутый человек погиб

Источник материала: Onliner

«Сегодня утром случилось ДТП со смертельным исходом по дороге на Дудутки, — сообщил наш читатель Сергей. — Где-то в районе Крупицы». Еще один очевидец дополнил, что на место выехали четыре скорые, две машины МЧС. В МВД подтвердили: не обошлось без жертв.





«ДТП случилось сегодня в 7:25 на дороге Крупица — Дудичи — Теребель, — сообщили предварительную информацию в милиции. — Вблизи агрогородка Крупица 32-летняя жительница Минского района на Toyota RAV4 столкнулась с ВАЗ-2109. Авария произошла из-за того, что „девятка“ оказалась на полосе встречного движения».

«В результате происшествия водитель Toyota получила травмы, а ехавший с ней пятилетний ребенок не пострадал (находился в кресле и был пристегнут), — дополнили в МВД. — Водитель ВАЗ скончался на месте, а двое его пассажиров доставлены в больницу (никто не был пристегнут)».

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