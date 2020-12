Кнігу беларускі Вальжыны Морт назвалі ў ліку лепшых паэтычных выданьняў ЗША ў 2020 годзе

Источник материала: Свабода

«Мне нязручна выкарыстоўваць у сьпісе слова „найлепшы“ — збольшага таму, што я проста адзін чалавек, густ якога суб’ектыўны», — піша Эліза Габэрт у пачатку агляду паэтычных выданьняў , тым ня менш, публікацыя выйшла ў рубрыцы «Найлепшае ў 2000 годзе».

Аглядальніца піша пра восем выданьняў, сярод якіх — анталёгія афра-амэрыканскай паэзіі за 250 гадоў пад рэдакцыяй Кэвіна Янга і «Emporium» маладой аўтаркі Адыці Мачада, якая атрымала прэмію Джэймса Лафліна.

У ліку васьмі найлепшых выданьняў — і кніга Вальжыны Морт «Music for the dead and resurrected» ( «Музыка для мёртвых і ўваскрэслых») выдавецтва Farrar, Straus & Giroux.

«Дзіця ў Беларусі нясе на сабе цяжар акардэону і бясконцыя ваенныя гісторыі, кашмары крыві і костак і радыяактыўнай глебы. Вершы Морт распавядаюць пра сакрэтную гісторыю («Цішыня выбівае з нас мову»), у іх ёсьць навязьлівая якасьць дзіцячых вершыкаў у мінорнай танальнасьці, цёмная магія засьнежанага лесу («Я таксама мяса, заплеценае ў шэраг думак. / Я малюся дрэвам» — піша пра кнігу Вальжыны Морт Эліза Габэрт у New York Times.

Вальжына Морт нарадзілася ў Менску, жыве ў ЗША, дзе выкладае ў Карнэльскім унівэрсытэце. Яе кнігі выходзілі ў Беларусі, ЗША, Нямеччыне, Швэцыі. Морт — ляўрэатка міжнароднай літаратурнай узнагароды «Крышталь Віленіцы» (Славенія, 2005), літаратурнай узнагароды для ўсходнеэўрапейскіх аўтараў Burda Preis (Нямеччына), літаратурнай узнагароды Бэс Гокін (Bess Hokin Prize) ад амэрыканскага часопіса Poetry.