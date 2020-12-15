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Посмотрите на фото «длиной» восемь лет. Его сделали камерой из пивной банки

15.12.2020 12:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывшая студентка британского Университета Хартфордшира Реджина Валкенборг (Regina Valkenborgh) случайно сделала, возможно, снимок с самой длинной выдержкой в истории — восемь лет. Не менее интересно, с помощью чего этот снимок получилось создать. Об этом сообщает издание Live Science, а также сайт Университета.


Издание уточняет: девушка в то время училась на магистра изобразительных искусств и увлекалась простейшими способами создания фотографии.

Снимок, о котором сейчас идет речь, она сделала через самодельную камеру-обскуру, собранную из пивной банки и фотобумаги. Реджина установила конструкцию на один из телескопов обсерватории еще в 2012 году и забыла про нее. В итоге камера простояла на телескопе восемь лет и один месяц — ее недавно обнаружили специалисты обсерватории.

Камера запечатлела 2953 дугообразных следа от Солнца, которое совершало путь по небу в течение всего этого времени. По словам Реджины, которая сейчас работает техническим специалистом в колледже Барнет и Саутгейт, полученной спустя столько времени фотографии она удивилась. Подобным образом девушка снимала и раньше — например, полгода ушло на сцену над озером Бейфордбери. Но часто результат оказывался не таким, как ожидалось — иногда фотобумага намокала или скручивалась.

Предыдущий рекорд принадлежал немецкому фотографу Михаэлю Везели (Michael Wesely). Он оставлял камеры в городах на несколько лет. Один из снимков, на котором запечатлены здания в Нью-Йорке, Везели фотографировал аж 34 месяца — с 2001 по 2004 год.

Ниже — цены популярных сейчас фотоаппаратов:

 
 
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Его сделала студентка британского Университета Хартфордшира.
 
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