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Посмотрите на фото «длиной» восемь лет. Его сделали камерой из пивной банки
Источник материала: Tut.by
Бывшая студентка британского Университета Хартфордшира Реджина Валкенборг (Regina Valkenborgh) случайно сделала, возможно, снимок с самой длинной выдержкой в истории — восемь лет. Не менее интересно, с помощью чего этот снимок получилось создать. Об этом сообщает издание
Издание уточняет: девушка в то время училась на магистра изобразительных искусств и увлекалась простейшими способами создания фотографии.
Снимок, о котором сейчас идет речь, она сделала через самодельную
Камера запечатлела 2953 дугообразных следа от Солнца, которое совершало путь по небу в течение всего этого времени. По словам Реджины, которая сейчас работает техническим специалистом в колледже Барнет и Саутгейт, полученной спустя столько времени фотографии она удивилась. Подобным образом девушка снимала и раньше — например, полгода ушло на
Предыдущий рекорд принадлежал немецкому фотографу Михаэлю Везели (Michael Wesely). Он оставлял камеры в городах на несколько лет. Один из снимков, на котором запечатлены здания в Нью-Йорке, Везели фотографировал аж 34 месяца — с 2001 по 2004 год.
Ниже — цены популярных сейчас фотоаппаратов:
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Его сделала студентка британского Университета Хартфордшира.
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