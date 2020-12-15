Александр Молочников впервые рассказал о романе с Екатериной Варнавой

Источник материала: Tut.by

Российский режиссер Александр Молочников стал гостем нового выпуска шоу «Осторожно, Собчак!» , в котором не только рассказал о своем творчестве, театре, работе с известными актерами и режиссерами, но и о личной жизни. Причем последнюю информацию Ксении Собчак удалось добыть как бы случайно: переступив порог квартиры Александра, телеведущая сразу отметила, что уже бывала здесь раньше. Александр сделал вид, что ничего не понял, и тогда Ксения показала ему фрагмент интервью с Екатериной Варнавой, которое она брала у нее в мае. Квартира та же — что поделать, пришлось сознаваться, пишет Hello.





— За мной сейчас кое-кто ухаживает, — говорила тогда Екатерина. — Он из творческой профессии, мы не работаем вместе, он из моей профессии и чуть-чуть другой — может быть, из мира кино. Меня в нем поразило то, что он умнее меня. Он мне несколько раз дал это понять, и я такая сначала: «Что?», а потом думаю: «Блин, какой кайф!» Человек меня может поставить на место, и вообще мы постоянно находимся в интеллектуальной дуэли. Это очень классно!





Ксения попросила Александра прокомментировать, как он дал своей избраннице понять, что умнее:

— Не знаю, я не давал ей этого понять. Просто мы как-то пошли гулять. Был день, когда ввели карантин — с 12 ночи он должен был вступить в силу. И, если я не путаю, это было с 13 на 14 апреля, а 14-го у меня день рождения — как-то все совпало. Вот, и мы по полупустой, уже закрывающейся Москве гуляли несколько часов, вечером. Ну и мы просто говорили, я не пытался дать понять, что умнее.

Далее Александр рассказал, как познакомился с Екатериной:

— Мы познакомились благодаря твоему суженому-ряженому (Константину Богомолову, мужу Ксении Собчак. — Прим. ред.). Вообще, благодаря ему случилось два судьбоносных события в моей жизни: он меня привел в МХТ и Катю посоветовал в «Бульбу», но я ее не взял.

Я просто понял, что спектакль сросся, и это какая-то погоня за зрителем на Яузе, если говорить честно: типа мы возьмем Варнаву, значит она напишет в Instagram… Мы поговорили, я сказал: «Вы мне очень нравитесь, я видел вас в клипе Киркорова»… Кстати, вот честно, я ни разу не смотрел ни одного выпуска Comedy Woman, правда.

Я не знал, кто она, мне показали клип Киркорова, она впечатлила меня своей смелостью.

Смешно было то, что потом она пришла домой и рассказывала друзьям: «Слушайте, я пришла, какой-то молодой м***ла…»

Тут рассказ Александра прервался рассказом самой Екатерины:

— Время час ночи, смотрю, Александр Александрович звонит. Говорит: «Екатерина, вы знаете, весь день думал о нашем с вами разговоре…» И я про себя поняла, что чувачок-то понял ошибоньку свою. А он продолжает: «Я долго думал, правильно все сформулировал для себя, все разложил и понял, что вы не подходите для этого спектакля». Я говорю: «Что? Вы мне отказываете дважды?» И я поняла, что это просто двойной обс*р, так меня еще не унижали никогда.





Слово снова перешло к Александру:

— Потом начался карантин, я пошел на «Танцы со звездами», где она тоже была. И там она порвала сухожилие, и это было как-то ужасно романтично, я водил ее по «Мосфильму», ухаживал. Все как бы было сделано для того, чтобы что-то началось. У нас быстро все началось.

Мы быстро поняли, почувствовали — и это было очень странно, мы, мне кажется, очень разные внешне люди — что мы знакомы кучу лет. Было просто и легко. Я думаю, это любовь. Катя — это такой человек… я не знаю такого другого в нашей сфере. Ей вообще не присущ эгоизм — я это увидел не только в отношениях со мной. И при том, что она очень успешна, она как будто бы совершенно не живет ради этого успеха. Меня вот это просто покорило!