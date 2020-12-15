ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Магчыма, запыталі спіс IP-адрасоў». 15-летний админ «Карателей Беларуси» - о своем задержании

15.12.2020 12:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Несколько дней назад мы писали, что сотрудники МВД установили личность администратора Telegram-канала «Каратели Беларуси». В сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства, говорится, что ему 15 лет, и он родом из Любани. Теперь издание «Наша Ніва» поговорило с подростком и спросило, как, по его мнению, на него могли выйти.


Кадр из видео. Источник: МВД Беларуси / YouTube

15-летнего администратора зовут Иван — сейчас он находится за границей у родственников матери. Подросток рассказал в интервью «Нашей Ніве», что просто скопировал идею основного Telegram-канала «Каратели Беларуси». При этом Иван не боялся вести канал подобной тематики — думал, что его не найдут.

На вопрос, как его задержали, Иван рассказал, что на тот момент был отчислен из любанского сельскохозяйственного лицея (так как не ходил на занятия), и в один день его позвали в РОВД — подписать какие-то документы для инспекции по делам несовершеннолетних. Иван отказался, и тогда сотрудники ИДН предложили приехать к нему домой. В итоге подросток сел в машину сотрудника инспекции, потому что на улице было холодно, и тогда-то его задержали.

После этого, по словам Ивана, в его доме провели обыск, а затем сняли на видео. После допроса, длившегося 3,5 часа, парня отпустили домой.

На вопрос, как на него могли выйти, Иван ответил, что подозревает своего провайдера. «Мяне ў чаце майго канала прасілі паглядзець курсы даляра і біткоіна, я зрабіў запыты ў Гугле і скінуў іх у чат. Магчыма, супрацоўнікі запыталі ў правайдара спіс IP-адрасоў, з якіх рабіліся запыты „курс даляра“ і „курс біткоіна“ у такі час. Правайдар скінуў ім спіс, і яны пачалі па ім працаваць, выйшлі на мяне, зрабілі дэталізацыю званкоў, і пераканаліся, што я іх мэта, — говорит он. — Магчыма, гэта быў просты чалавек, а супрацоўнікі гэтым скарысталіся».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Издание «Наша Ніва» поговорило с подростком и спросило, как, по его мнению, могли установить его личность.
 
Новости дня
Новости разные
 
Брал по 3, продавал по 15. Закончено следствие по делу белоруса, который продавал тряпочки вместо респираторов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика