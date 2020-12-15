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«Магчыма, запыталі спіс IP-адрасоў». 15-летний админ «Карателей Беларуси» - о своем задержании
Источник материала: Tut.by
Несколько дней назад мы
15-летнего администратора зовут Иван — сейчас он находится за границей у родственников матери. Подросток рассказал в интервью «Нашей Ніве», что просто скопировал идею основного Telegram-канала «Каратели Беларуси». При этом Иван не боялся вести канал подобной тематики — думал, что его не найдут.
На вопрос, как его задержали, Иван рассказал, что на тот момент был отчислен из любанского сельскохозяйственного лицея (так как не ходил на занятия), и в один день его позвали в РОВД — подписать какие-то документы для инспекции по делам несовершеннолетних. Иван отказался, и тогда сотрудники ИДН предложили приехать к нему домой. В итоге подросток сел в машину сотрудника инспекции, потому что на улице было холодно, и тогда-то его задержали.
После этого, по словам Ивана, в его доме провели обыск, а затем сняли на
На вопрос, как на него могли выйти, Иван ответил, что подозревает своего провайдера. «Мяне ў чаце майго канала прасілі паглядзець курсы даляра і біткоіна, я зрабіў запыты ў Гугле і скінуў іх у чат. Магчыма, супрацоўнікі запыталі ў правайдара спіс IP-адрасоў, з якіх рабіліся запыты „курс даляра“ і „курс біткоіна“ у такі час. Правайдар скінуў ім спіс, і яны пачалі па ім працаваць, выйшлі на мяне, зрабілі дэталізацыю званкоў, і пераканаліся, што я іх мэта, — говорит он. — Магчыма, гэта быў просты чалавек, а супрацоўнікі гэтым скарысталіся».
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Издание «Наша Ніва» поговорило с подростком и спросило, как, по его мнению, могли установить его личность.
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