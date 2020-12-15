«Магчыма, запыталі спіс IP-адрасоў». 15-летний админ «Карателей Беларуси» - о своем задержании

Источник материала: Tut.by

Несколько дней назад мы писали , что сотрудники МВД установили личность администратора Telegram-канала «Каратели Беларуси». В сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства, говорится, что ему 15 лет, и он родом из Любани. Теперь издание «Наша Ніва» поговорило с подростком и спросило, как, по его мнению, на него могли выйти.



Кадр из видео. Источник: МВД Беларуси / YouTube

15-летнего администратора зовут Иван — сейчас он находится за границей у родственников матери. Подросток рассказал в интервью «Нашей Ніве», что просто скопировал идею основного Telegram-канала «Каратели Беларуси». При этом Иван не боялся вести канал подобной тематики — думал, что его не найдут.

На вопрос, как его задержали, Иван рассказал, что на тот момент был отчислен из любанского сельскохозяйственного лицея (так как не ходил на занятия), и в один день его позвали в РОВД — подписать какие-то документы для инспекции по делам несовершеннолетних. Иван отказался, и тогда сотрудники ИДН предложили приехать к нему домой. В итоге подросток сел в машину сотрудника инспекции, потому что на улице было холодно, и тогда-то его задержали.

После этого, по словам Ивана, в его доме провели обыск, а затем сняли на видео . После допроса, длившегося 3,5 часа, парня отпустили домой.

На вопрос, как на него могли выйти, Иван ответил, что подозревает своего провайдера. «Мяне ў чаце майго канала прасілі паглядзець курсы даляра і біткоіна, я зрабіў запыты ў Гугле і скінуў іх у чат. Магчыма, супрацоўнікі запыталі ў правайдара спіс IP-адрасоў, з якіх рабіліся запыты „курс даляра“ і „курс біткоіна“ у такі час. Правайдар скінуў ім спіс, і яны пачалі па ім працаваць, выйшлі на мяне, зрабілі дэталізацыю званкоў, і пераканаліся, што я іх мэта, — говорит он. — Магчыма, гэта быў просты чалавек, а супрацоўнікі гэтым скарысталіся».