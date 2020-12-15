Дом, на котором растет трава. Смотрите, какое необычное загородное жилье построили в Литве

Источник материала: Tut.by

«Дом и река» — реализованный в этом году проект литовской архитектурной студии After Party. Здание очень необычно — пологий скат его крыши является продолжением зеленого луга на берегу реки. Этот дом, кстати, будет представлять новейшую архитектуру Литвы на престижном европейском конкурсе . Заглянем внутрь?



Фото: G. Mamavičius

Дом площадью 150 кв. метров построен в загородном поселке в Литве. Участок на пологом склоне представлял собой цветущий луг, спускающийся к реке.



Фото: G. Mamavičius

Архитектурный объем дома накрыт начинающейся от уровня земли односкатной кровлей. Она необычная — на ней растут трава и цветы. Таким образом архитекторы решили несколько задач: создали со стороны реки непрерывную зеленую панораму и улучшили тепловые характеристики здания.



Фото: G. Mamavičius

В объем дома со стороны луга врезана терраса. Укрытая от взглядов соседей, она представляет собой дополнительную комнату за пределами дома и побуждает хозяев проводить много времени под открытым небом. Покрытие — тактильно приятный дощатый настил. Вблизи террасы на участке разбит огород.

С террасой граничит просторная гостиная, большой оконный проем которой подчеркивает роль природы как центральной фигуры интерьера.



Фото: G. Mamavičius

Интерьер решен как аскетичный фон для жизни. В нем преобладает белый цвет, выбор мебели тщательно выверен — предметов минимум. Окна, ориентированные на север, обеспечивают максимальный обзор без перегрева в жаркое время года, а на южной стороне большое окно на верхнем этаже гарантирует качественный свет и тепло в холодные месяцы.



Фото: G. Mamavičius

Со стороны дороги фасад покрыт крупнозернистой штукатуркой, которая соотносит постройку с более «урбанистичными» соседними домами.



Фото: G. Mamavičius

Стоит отметить, что этот дом будет представлять новейшую архитектуру Литвы на конкурсе современной архитектуры Европейского Союза 2021 года «Премия Миса ван дер Роэ».