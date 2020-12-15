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Муж Хижинковой: «Мы очень хотим, чтобы встреча Оли не была массовым мероприятием»
15.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Иван Морозов объяснил причины, по которым просит не встречать Ольгу Хижинкову из изолятора на Окрестина.
Он поблагодарил за поддержку, которую второй месяц оказывают неравнодушные белорусы.
— Это счастье — знать, что вокруг столько хороших, честных и добрых людей, готовых подставить плечо в трудную минуту, —
Он отметил, что близкие Ольги хотят, чтобы ее встреча не была массовым мероприятием.
— Там будут только самые близкие. Это важно как для вашей безопасности (никто не знает, как сотрудники Окрестина отнесутся к скоплению людей у входа), так и для морального комфорта Ольги, которая находится в тюрьме уже больше месяца.
Также Морозов обратился к журналистам:
— Мы очень уважаем ваш труд. Пожалуйста, не просите комментарии и интервью. Ольга добрый и открытый для общения человек. Дайте ей возможность придти в себя и восстановиться. Мы очень надеемся на ваше понимание.
Зная Олю, можно с уверенностью сказать, что впоследствии она сама захочет встретиться со всеми, кто так ее поддерживал. А ещё — все ваши письма, подарки и другие знаки внимания — обязательно дойдут до адресата.
Спасибо вам большое, прекрасные люди!
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Иван Морозов объяснил причины, по которым просит не встречать Ольгу Хижинкову из изолятора на Окрестина.
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