Муж Хижинковой обратился к неравнодушным белорусам





— Друзья, мы, близкие Оли, бесконечно благодарны за ту поддержку, которую вы оказываете всем нам уже второй месяц. Это счастье — знать, что вокруг столько хороших, честных и добрых людей, готовых подставить плечо в трудную минуту.





К сожалению, мы все еще не знаем точной даты выхода Оли. Но хотели бы заранее обратиться с просьбой ко всем, кто неравнодушен к ее ситуации. Мы очень хотим, чтобы встреча Оли не была массовым мероприятием. Там будут только самые близкие.





Это важно как для вашей безопасности (никто не знает, как сотрудники Окрестина отнесутся к скоплению людей у входа), так и для морального комфорта Ольги, которая находится в тюрьме уже больше месяца.





Отдельная просьба к журналистам. Мы очень уважаем ваш труд. Пожалуйста, не просите комментарии и интервью. Ольга добрый и открытый для общения человек. Дайте ей возможность прийти в себя и восстановиться. Мы очень надеемся на ваше понимание.





Зная Олю, можно с уверенностью сказать, что впоследствии она сама захочет встретиться со всеми, кто так ее поддерживал. А еще — все ваши письма, подарки и другие знаки внимания — обязательно дойдут до адресата.





Спасибо вам большое, прекрасные люди! — написал Иван.