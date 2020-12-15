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Члены президиума Боснии и Герцеговины отказались встречаться с Лавровым

15.12.2020 13:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Члены президиума Боснии и Герцеговины отказались встречаться с Лавровым

  • 15.12.2020, 13:26
Члены президиума Боснии и Герцеговины отказались встречаться с Лавровым

Во время визита главы МИД РФ в Боснию и Герцеговину случился дипломатический скандал

Члены президиума страны отказались встречаться с Лавровым.

Члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались прийти на встречу с Сергеем Лавровым.

Свое решение Комшич и Джаферович объяснили тем, что прозвучавшие накануне заявления главы МИД России по Дейтонским соглашениям идут вразрез с позицией Боснии, сообщает РИА "Новости".

"Всем ясно, что господин Лавров — среди первых трех мировых дипломатов. У человека с таким опытом все поступки спланированы заранее. То, что мы могли видеть с того момента, как он прибыл в БиГ, — это сигналы от страны, которую он представляет", — приводит телеканал Federalna.ba заявление Комшича на брифинге.

По его словам, поддержка российским министром резолюции о военном нейтралитете одной из частей страны — Республики Сербской — противоречит тому, что подобные решения могут принимать только центральные власти Боснии и Герцеговины. Помимо этого, Комшича и Джаферовича возмутило отсутствие флага и какой-либо государственной символики БиГ на вчерашней встрече Лаврова и председательствующего члена президиума от сербов Милорада Додика.

"Мы хотим дружественных отношений с Россией, но хотим и чтобы они уважали институты БиГ", — сказал Кошмич. Джаферович его поддержал.

Встреча Лаврова с Комшичем, Джаферовичем, а также Додиком была запланирована утром во вторник. Министр находится в БиГ с рабочим визитом.

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Во время визита главы МИД РФ в Боснию и Герцеговину случился дипломатический скандал
 
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